As multas de trânsito por infrações cometidas em Jundiaí vão deixar de chegar a um comerciante do Grajaú, na capital paulista. Isso porque uma motocicleta dublê da sua, que circulava pelo município, foi retirada de circulação pela Polícia Militar nesta sexta-feira (23), na Vila Mafalda. O condutor foi preso.

Segundo apurou a reportagem, há alguns meses a vítima começou a receber multas por infrações registradas em Jundiaí, embora nunca tenha estado no município. Diante da situação, registrou um boletim de ocorrência.

Com a placa cadastrada no sistema de monitoramento, a Polícia Militar conseguiu interceptar, nesta sexta-feira, na Vila Mafalda, a motocicleta dublê responsável pelas infrações.