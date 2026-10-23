As multas de trânsito por infrações cometidas em Jundiaí vão deixar de chegar a um comerciante do Grajaú, na capital paulista. Isso porque uma motocicleta dublê da sua, que circulava pelo município, foi retirada de circulação pela Polícia Militar nesta sexta-feira (23), na Vila Mafalda. O condutor foi preso.
Segundo apurou a reportagem, há alguns meses a vítima começou a receber multas por infrações registradas em Jundiaí, embora nunca tenha estado no município. Diante da situação, registrou um boletim de ocorrência.
Com a placa cadastrada no sistema de monitoramento, a Polícia Militar conseguiu interceptar, nesta sexta-feira, na Vila Mafalda, a motocicleta dublê responsável pelas infrações.
O condutor contou que havia comprado a moto de um homem por meio de um anúncio no Marketplace, do Facebook, há pouco mais de um ano. Ele afirmou que não sabia que se tratava de um veículo dublê e alegou ter pago R$ 7 mil pela motocicleta, uma Honda PCX.
A versão quase convenceu, já que não havia indícios aparentes de adulteração dos sinais identificadores da placa, do chassi ou do motor. Os policiais então entraram em contato com o dono da moto clonada, que enviou o BO, copias de documentos e imagens de momento da sua moto original, ao seu lado, em seu estabelecimento.
Segundo apurou o Jornal de Jundiaí junto a policiais, a clonagem foi feita de forma impecável, inclusive com documentação. A motocicleta será submetida a perícia.
O suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes, onde acabou preso por adulteração de sinal identificador de veículo automotor.