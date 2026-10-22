Se por um lado as obras e construções crescem na região, por outro a falta de mão de obra qualificada no setor tem sido o principal problema para acelerar as entregas. A construção civil de Jundiaí enfrenta dificuldades para contratar profissionais, mesmo com vagas abertas e cursos de qualificação no município. O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Jundiaí e Região (Siticom) já sinalizou que há falta de profissionais qualificados, principalmente pedreiros, carpinteiros e armadores.

Recentemente, uma construtora de renome anunciou 20 oportunidades para pedreiros e serventes, enquanto o Fundo Social de Solidariedade (Funss), em parceria com o Senai, formou 114 alunos em cursos da área entre 2025 e 2026. No mesmo período, a Prefeitura ofereceu 212 vagas em cursos de capacitação na construção civil e registrou 185 matrículas. Dos matriculados, 114 concluíram a formação. Os dados, porém, não informam quantos alunos conseguiram emprego no setor nem quantos permanecem trabalhando na área.

Então se há oportunidade, por que a conta não fecha? Segundo Karine Torrecilhas Lira, gestora de obras da MRV, algumas funções exigem maior atenção durante a seleção. “No geral, as funções de oficiais demandam maior atenção no processo de contratação, com destaque para pedreiro, azulejista e montador de formas metálicas”, afirma.