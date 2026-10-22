Se por um lado as obras e construções crescem na região, por outro a falta de mão de obra qualificada no setor tem sido o principal problema para acelerar as entregas. A construção civil de Jundiaí enfrenta dificuldades para contratar profissionais, mesmo com vagas abertas e cursos de qualificação no município. O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Jundiaí e Região (Siticom) já sinalizou que há falta de profissionais qualificados, principalmente pedreiros, carpinteiros e armadores.
Recentemente, uma construtora de renome anunciou 20 oportunidades para pedreiros e serventes, enquanto o Fundo Social de Solidariedade (Funss), em parceria com o Senai, formou 114 alunos em cursos da área entre 2025 e 2026. No mesmo período, a Prefeitura ofereceu 212 vagas em cursos de capacitação na construção civil e registrou 185 matrículas. Dos matriculados, 114 concluíram a formação. Os dados, porém, não informam quantos alunos conseguiram emprego no setor nem quantos permanecem trabalhando na área.
Então se há oportunidade, por que a conta não fecha? Segundo Karine Torrecilhas Lira, gestora de obras da MRV, algumas funções exigem maior atenção durante a seleção. “No geral, as funções de oficiais demandam maior atenção no processo de contratação, com destaque para pedreiro, azulejista e montador de formas metálicas”, afirma.
Das total de vagas oferecidas pela empresa, 16 são para obras em fase inicial e quatro para empreendimentos em etapa de acabamento. A rotatividade também exige atenção no planejamento dos canteiros. “A disponibilidade de mão de obra tem exigido atenção no planejamento das obras, considerando que cerca de metade das vagas são reposições e/ou substituições. Em cada contratação, há o investimento no processo de admissão e o período de adaptação do profissional”, explica Karine.
Segundo a MRV, os trabalhadores de seus canteiros em Jundiaí vêm principalmente do próprio município, além de Francisco Morato, Franco da Rocha e Campo Limpo Paulista. As contratações são feitas diretamente pela construtora ou por meio de empreiteiras.
Informalidade preocupa sindicato
O sindicato aponta que a falta de profissionais qualificados atinge principalmente pedreiros, carpinteiros e armadores. Parte desses trabalhadores continua na construção civil, mas migra para serviços particulares, inclusive em condomínios da região, em busca de remunerações maiores. A informalidade, porém, significa abrir mão do registro em carteira e dos benefícios vinculados ao emprego formal.
O sindicato afirma que houve avanços nas condições de trabalho, com benefícios previstos nos acordos coletivos, como café da manhã, refeição e lanche da tarde. Ainda assim, defende melhores salários e mais investimentos em qualificação para atrair e manter profissionais, especialmente os mais jovens.
A experiência de Carlos Henrique da Silva, de 34 anos, ajuda a ilustrar esse movimento. Pedreiro há mais de 12 anos, ele aprendeu a profissão na prática, depois de começar como ajudante. Hoje, trabalha por conta própria, principalmente em obras residenciais e reformas. “Eu sempre trabalhei por conta própria, pegando serviço particular. Para mim, acaba compensando mais do que trabalhar registrado em uma construtora, principalmente porque consigo negociar diretamente com o cliente e escolher os serviços que vou pegar. Quando aparece uma obra boa, consigo ganhar mais do que ganharia com um salário fixo”, conta.
A autonomia, porém, tem um custo. Ele afirma que a quantidade de serviço varia ao longo do ano e que, sem trabalho, não há renda. “Tem mês que aparece bastante serviço e tem mês que é mais parado. Se eu não trabalho, não recebo, e também não tenho os mesmos benefícios de quem está registrado. Mas já estou acostumado com esse jeito de trabalhar e, até hoje, foi o que funcionou para mim”, afirma.
Cursos não garantem contratação
Entre as capacitações oferecidas pelo Funss e pelo Senai estão cursos de alvenaria, assentamento de revestimentos cerâmicos, instalação de drywall e pintura predial. Das 212 vagas disponibilizadas entre 2025 e 2026, 185 resultaram em matrículas e 114 alunos concluíram a formação.
Questionada sobre a expansão dos empreendimentos, a Prefeitura informou que mantém uma Câmara Técnica para avaliar o crescimento urbano, mapear demandas e subsidiar o planejamento municipal. Não apresentou, porém, dados sobre o número de obras em andamento nem sobre a quantidade de trabalhadores necessária para atendê-las.