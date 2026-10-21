O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) autorizou a abertura de seus sigilos bancário, fiscal e telefônico, além dos dados de familiares, em meio à disputa com o senador Flávio Bolsonaro (PL) sobre a divulgação de informações financeiras e registros pessoais. O caso foi levado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após um desafio feito por Lula durante debate na TV Band, no domingo (18).

Na terça-feira (20), Lula protocolou um requerimento no TSE autorizando o acesso aos dados dele e de familiares, condicionado à adoção de medida equivalente por Flávio Bolsonaro. Nesta quarta-feira (21), o senador afirmou aceitar o desafio, mas apresentou exigências adicionais relacionadas a pessoas próximas ao presidente, familiares, empresas e registros de atividades do governo.

Entre os pedidos apresentados pela campanha de Flávio estão informações sobre o Instituto Lula, empresas ligadas aos filhos do presidente, registros de visitas a prédios oficiais e dados sobre encontros com o banqueiro Daniel Vorcaro. O senador também solicitou informações sobre gastos da Presidência e da primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, conhecida como Janja.