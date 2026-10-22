De acordo com a concessionária responsável pela administração da rodovia, as equipes de resgate foram acionadas às 6h37 para atender à ocorrência, na pista sentido norte, em direção ao interior.

O motorista de um Porsche 911 Carrera ficou ferido após um acidente na manhã desta quinta-feira (22), no quilômetro 52 da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Jundiaí. O veículo atingiu um poste, capotou e caiu pelo vão de um viaduto, parando na Avenida Antônio Barchetta.

O condutor viajava sozinho quando perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central e colidiu contra uma estrutura de iluminação. Na sequência, o automóvel capotou e caiu pelo vão do viaduto.

O motorista sofreu ferimentos moderados, recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhado ao Hospital Pitangueiras, em Jundiaí. A Polícia Militar Rodoviária e o Corpo de Bombeiros também compareceram à ocorrência, por volta das 7h30.

A concessionária de energia elétrica foi acionada para realizar os reparos no poste danificado. Durante o atendimento e a remoção do veículo, a faixa da esquerda (faixa 1) precisou ser bloqueada às 7h30, provocando cerca de cinco quilômetros de lentidão no sentido interior, entre os quilômetros 47 e 52.