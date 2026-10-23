23 de outubro de 2026
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1°CIA DO 49 BATALHÃO

Motos furtadas são recuperadas e suspeitos são presos

Por Fábio Estevam |
| Tempo de leitura: 1 min
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As ações estão ocorrendo na área da 1ª Cia do 49 Batalhão
As ações estão ocorrendo na área da 1ª Cia do 49 Batalhão

Uma motocicleta furtada foi recuperada por policiais militares do 49º Batalhão, em Jundiaí, durante ações realizadas pela 1ª Companhia para coibir a criminalidade. Na ocorrência, dois homens foram presos.

Segundo a Polícia Militar (PM), outras ações realizadas na região também resultaram na recuperação de veículos furtados ou roubados e na prisão de suspeitos.

A corporação informou que estão sendo intensificadas as ações de policiamento preventivo em Jundiaí, com o objetivo de coibir a prática de crimes.

“Além da atuação preventiva, as equipes policiais também têm desenvolvido ações repressivas, que resultaram, nos últimos dez dias, na prisão de criminosos e na recuperação de cinco motocicletas furtadas na área de atuação da Companhia”, afirmou o capitão Iuri.

Como parte dos trabalhos, na última quarta-feira (21), a PM realizou operações de fiscalização de veículos, com atenção especial às motocicletas. A iniciativa teve como objetivo prevenir infrações de trânsito, identificar possíveis irregularidades e coibir o uso desses veículos na prática de delitos.

Ainda segundo o capitão Iuri, no âmbito da segurança viária, os dados disponíveis até agosto de 2026, em comparação com o mesmo período de 2025, apontam uma redução no número de mortes decorrentes de sinistros de trânsito em Jundiaí.

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