Uma motocicleta furtada foi recuperada por policiais militares do 49º Batalhão, em Jundiaí, durante ações realizadas pela 1ª Companhia para coibir a criminalidade. Na ocorrência, dois homens foram presos.
Segundo a Polícia Militar (PM), outras ações realizadas na região também resultaram na recuperação de veículos furtados ou roubados e na prisão de suspeitos.
A corporação informou que estão sendo intensificadas as ações de policiamento preventivo em Jundiaí, com o objetivo de coibir a prática de crimes.
“Além da atuação preventiva, as equipes policiais também têm desenvolvido ações repressivas, que resultaram, nos últimos dez dias, na prisão de criminosos e na recuperação de cinco motocicletas furtadas na área de atuação da Companhia”, afirmou o capitão Iuri.
Como parte dos trabalhos, na última quarta-feira (21), a PM realizou operações de fiscalização de veículos, com atenção especial às motocicletas. A iniciativa teve como objetivo prevenir infrações de trânsito, identificar possíveis irregularidades e coibir o uso desses veículos na prática de delitos.
Ainda segundo o capitão Iuri, no âmbito da segurança viária, os dados disponíveis até agosto de 2026, em comparação com o mesmo período de 2025, apontam uma redução no número de mortes decorrentes de sinistros de trânsito em Jundiaí.