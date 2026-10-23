Uma motocicleta furtada foi recuperada por policiais militares do 49º Batalhão, em Jundiaí, durante ações realizadas pela 1ª Companhia para coibir a criminalidade. Na ocorrência, dois homens foram presos.

Segundo a Polícia Militar (PM), outras ações realizadas na região também resultaram na recuperação de veículos furtados ou roubados e na prisão de suspeitos.

A corporação informou que estão sendo intensificadas as ações de policiamento preventivo em Jundiaí, com o objetivo de coibir a prática de crimes.