Um homem foi preso em flagrante por policiais militares suspeito de ameaçar de morte a ex-esposa com uma arma de fogo e agredir o ex-cunhado, em Itupeva. Segundo o relato da vítima à PM, ela estava com a filha do casal no colo quando foi ameaçada. Segundo a PM, após o ocorrido o suspeito se escondeu em casas vizinhas e, inicialmente, ele foi protegido por populares que tentaram impedir que ele fosse localizado.

A equipe foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender a uma ocorrência de ameaça. Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram a mulher na rua, com a filha pequena. Ela contou que o ex-marido havia ido à residência em estado de grande alteração e invadido o imóvel. Segundo a vítima, ele estava com uma arma de fogo na cintura e a ameaçou de morte. A mulher correu para dentro da casa, enquanto o irmão saiu para verificar o que estava acontecendo. Nesse momento, o suspeito deu um chute no ex-cunhado, derrubando-o no chão.

Em seguida, a mulher correu para a rua com a filha, enquanto o homem se escondeu em casas vizinhas. Inicialmente, populares disseram aos policiais que ele já havia deixado o local. Depois, informaram que iriam chamá-lo, e o suspeito compareceu para conversar com a equipe.