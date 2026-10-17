A Rua Messina, no bairro Bonfiglioli, em Jundiaí, terá mudanças na circulação de veículos a partir deste sábado (17). A Prefeitura implantou uma ilha de refúgio para pedestres e alterou o sentido de vias próximas, com o objetivo de reduzir os riscos de acidentes e organizar o tráfego na região. As modificações foram realizadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT).

A ilha de refúgio permite que os pedestres atravessem a Rua Messina em duas etapas, utilizando um espaço protegido no centro da pista para aguardar a passagem dos veículos. A estrutura foi planejada principalmente para facilitar o deslocamento de crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida. A intervenção também busca diminuir a velocidade dos automóveis no trecho.

Inicialmente, a sinalização será feita com pintura no asfalto, balizadores e tachões, sem a construção de um canteiro central. A Prefeitura pretende avaliar o funcionamento da nova configuração antes de executar uma estrutura definitiva. Caso os resultados sejam considerados satisfatórios, a ilha poderá ser substituída por um canteiro físico.