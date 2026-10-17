O número de autos de infração emitidos pela Vigilância em Saúde do Trabalhador de Jundiaí cresceu 38,2% entre janeiro e agosto de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 76 autuações neste ano, ante 55 em 2025. No mesmo intervalo, as inspeções sanitárias passaram de 274 para 321, alta de 17,2%. Os dados foram passados com exclusividade ao Jornal de Jundiaí.

O aumento ocorre em meio à aplicação de multas a dois estabelecimentos comerciais em Jundiaí. Um posto de combustíveis foi penalizado em R$ 3.842, enquanto uma empresa do setor de supermercados recebeu multa de R$ 4.994. Juntas, as penalidades somam R$ 8.836. Segundo a Prefeitura, o estabelecimento do setor de combustíveis foi autuado em 18 de junho de 2026, com base no Código Sanitário do Estado de São Paulo.

A multa foi aplicada em 12 de agosto e tornou-se definitiva na esfera administrativa após o encerramento do prazo para recurso, sem manifestação da empresa. Conforme a publicação oficial, o estabelecimento tem 30 dias, a partir da publicação, para pagar a penalidade, sob risco de inscrição do débito em Dívida Ativa. A Prefeitura não detalhou qual irregularidade motivou a autuação. Sobre a multa aplicada ao supermercado, também faltam informações individualizadas sobre a infração e o histórico do processo.