A Escola de Gestão Pública de Jundiaí (EGP) iniciou nesta semana a segunda edição do curso de Letramento Digital para Pessoas Idosas, com três turmas e atividades previstas até 21 de outubro. A formação busca ampliar a autonomia dos participantes no uso de celulares, aplicativos e serviços digitais, além de orientar sobre segurança na internet e prevenção de golpes.

O conteúdo inclui noções básicas de smartphones e o uso de aplicativos como WhatsApp, Uber, 99 e iFood. Os participantes também aprendem sobre mensagens, chamadas e cuidados para identificar situações suspeitas no ambiente virtual. As atividades são adaptadas às necessidades e ao ritmo de aprendizagem dos idosos.

Aos 82 anos, o comerciante aposentado Irineu Romanato Filho participa pela primeira vez de um curso desse tipo. Conselheiro municipal de saúde há 48 anos, ele pretende aproveitar a formação para utilizar melhor os recursos do celular. “Quero aprender como abrir aplicativos, não cair em golpes e bloquear vídeos que não são do meu interesse”, conta.