A Escola de Gestão Pública de Jundiaí (EGP) iniciou nesta semana a segunda edição do curso de Letramento Digital para Pessoas Idosas, com três turmas e atividades previstas até 21 de outubro. A formação busca ampliar a autonomia dos participantes no uso de celulares, aplicativos e serviços digitais, além de orientar sobre segurança na internet e prevenção de golpes.
O conteúdo inclui noções básicas de smartphones e o uso de aplicativos como WhatsApp, Uber, 99 e iFood. Os participantes também aprendem sobre mensagens, chamadas e cuidados para identificar situações suspeitas no ambiente virtual. As atividades são adaptadas às necessidades e ao ritmo de aprendizagem dos idosos.
Aos 82 anos, o comerciante aposentado Irineu Romanato Filho participa pela primeira vez de um curso desse tipo. Conselheiro municipal de saúde há 48 anos, ele pretende aproveitar a formação para utilizar melhor os recursos do celular. “Quero aprender como abrir aplicativos, não cair em golpes e bloquear vídeos que não são do meu interesse”, conta.
Para o diretor-presidente da EGP, Vladimir Codinhoto, a iniciativa contribui para que os idosos utilizem a tecnologia com mais independência. “Nosso objetivo é oferecer oportunidades de aprendizado que façam diferença na vida das pessoas. Quando um idoso aprende a utilizar o celular com mais segurança, ele ganha autonomia para se comunicar, acessar serviços, buscar informações e realizar atividades do dia a dia. A tecnologia precisa ser uma ferramenta de inclusão, e não uma barreira. Por isso, queremos ampliar essas oportunidades e aproximá-las cada vez mais da população”, destaca.
Além das atividades promovidas pela EGP, o curso também é realizado no Centro de Convivência, Cultura, Trabalho e Geração de Renda (CECCO), em parceria com a Secretaria de Promoção da Saúde, a Secretaria Municipal da Casa Civil, por meio das Assessorias de Políticas para o Idoso, e o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (COMDIPI). Neste ano, a EGP capacitou 50 idosos, enquanto as atividades no CECCO atenderam outros 80, totalizando 130 participantes.
Jundiaí tem cerca de 90 mil moradores com 60 anos ou mais, o equivalente a quase 20% da população. A iniciativa integra as ações voltadas à inclusão desse público no ambiente digital. Informações sobre novas turmas e inscrições serão divulgadas nos canais oficiais da Prefeitura e da Escola de Gestão Pública.