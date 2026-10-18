Um homem em situação de rua foi morto com um golpe de estilete no pescoço na madrugada deste domingo, na região da Vila Arens, em Jundiaí. Ferido, ele conseguiu chegar à entrada do batalhão da Polícia Militar, onde pediu ajuda. A vítima foi socorrida ao Hospital São Vicente de Paulo, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito do homicídio foi preso em flagrante. Segundo testemunhas ouvidas pela Polícia Militar, ele teria atacado a vítima por suspeitar que ela havia furtado seu celular.

De acordo com as informações da PM, o suspeito do crime estava aparentemente embriagado e dormia em frente à estação ferroviária quando acordou e percebeu que o aparelho havia desaparecido. Ao avistar o morador de rua, exigiu que ele devolvesse o celular e, em seguida, desferiu um golpe em seu pescoço com um estilete. Depois, fugiu do local.

A vítima correu por cerca de 100 metros e pediu ajuda n sede do 49º Batalhão de Polícia Militar. O resgate foi acionado e encaminhou a vítima ao hospital, onde a morte foi constatada.