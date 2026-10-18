Um criminoso de carreira, com 15 páginas recheadas de detenções e movimentações prisionais, foi preso novamente, em Jundiaí, na manhã deste domingo (17), suspeito de furtar duas farmácias na Vila Hortolândia. A prisão foi feita por guardas municipais de Apoio Tático.

Os guardas Zarantonello, Fialho e Abreu faziam patrulhamento pelo bairro quando receberam informações de que uma farmácia havia sido furtada momentos antes na rua Itirapina. Com as características do suspeito, a equipe iniciou a caça, mas não conseguiu localizá-lo naquele primeiro momento.

Algumas horas depois, enquanto ainda procuravam pelo homem, os agentes viram um homem saindo de outra farmácia na mesma rua. Ao perceber a aproximação da viatura, ele se abaixou atrás de um carro e escondeu um objeto. Em seguida, levantou-se e tentou fugir.