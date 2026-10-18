A Guarda Municipal recuperou uma motocicleta Bajaj Dominar roubada enquanto o proprietário trafegava pela avenida Alfried Krupp, em Campo Limpo Paulista. O veículo foi encontrado abandonado pouco tempo depois, às margens da rodovia Máximo Zambotto.
Assim que foi informada sobre o roubo, a GM iniciou buscas em vias estratégicas do município, utilizadas como possíveis rotas de fuga pelos criminosos.
Durante o patrulhamento, na altura do km 56 da Máximo Zambotto, os guardas foram abordados por pessoas que informaram ter visto uma motocicleta abandonada no acostamento.
A equipe foi até o local e constatou que se tratava do veículo roubado momentos antes.
A motocicleta foi encaminhada à delegacia, onde o proprietário conseguiu recuperar o bem.