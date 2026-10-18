O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) alterou o endereço de 4.352 seções eleitorais em todo o país para o segundo turno das eleições, marcado para domingo (25). As mudanças representam 0,87% das 499.248 seções eleitorais brasileiras. O tribunal orienta que os eleitores verifiquem novamente o local de votação, mesmo que tenham comparecido ao mesmo endereço no primeiro turno.

São Paulo concentra o maior número de alterações, com 982 seções afetadas. Em seguida estão Minas Gerais, com 514, Rio de Janeiro, com 431, e Bahia, com 312. A consulta pode ser feita pelo aplicativo e-Título ou pelo site do TSE, na opção “Autoatendimento Eleitoral”.

Segundo o tribunal, as mudanças ocorreram por diferentes motivos, incluindo obras realizadas de última hora e adequações para garantir acessibilidade. Também houve casos de locais de votação danificados por chuvas fortes e ventos, que precisaram ser substituídos.