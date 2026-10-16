Um funcionário de uma empresa de logística no Distrito Industrial de Jundiaí foi preso nesta quinta-feira (15), suspeito de furtar um perfume avaliado em R$ 1,3 mil durante o expediente. O produto foi encontrado durante a inspeção de segurança realizada na saída dos trabalhadores.

Segundo o relato de uma vigilante à Polícia Militar, os funcionários passavam pelo detector de metais ao final do expediente, como ocorre diariamente, quando o equipamento indicou uma possível irregularidade com um dos trabalhadores.

Durante a verificação, foi encontrado com o funcionário um perfume da marca Dolce & Gabbana. De acordo com a ocorrência, ele confessou ter retirado o produto enquanto trabalhava no setor de conferência de mercadorias.