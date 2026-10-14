A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (13), a Operação Aggregatio, para investigar crimes de ódio, ameaças e violência sexual contra crianças e adolescentes praticados por meio da internet. Durante a ação, foram cumpridos um mandado de prisão e um de busca e apreensão em Jundiaí.

Um homem, de 36 anos, morador do Jardim do Lago, foi preso. Ele já era conhecido de forças policiais, pois tinha sido preso em 2024, suspeito de planejar um atentado contra o Supremo Tribunal Federal (STF).

A investigação identificou conexões entre ocorrências registradas em diferentes estados, inicialmente apuradas de forma isolada, e apontou para a atuação de um investigado responsável por disseminar conteúdos extremistas em um fórum hospedado na dark web.