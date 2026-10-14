A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (13), a Operação Aggregatio, para investigar crimes de ódio, ameaças e violência sexual contra crianças e adolescentes praticados por meio da internet. Durante a ação, foram cumpridos um mandado de prisão e um de busca e apreensão em Jundiaí.
Um homem, de 36 anos, morador do Jardim do Lago, foi preso. Ele já era conhecido de forças policiais, pois tinha sido preso em 2024, suspeito de planejar um atentado contra o Supremo Tribunal Federal (STF).
A investigação identificou conexões entre ocorrências registradas em diferentes estados, inicialmente apuradas de forma isolada, e apontou para a atuação de um investigado responsável por disseminar conteúdos extremistas em um fórum hospedado na dark web.
O ambiente virtual era utilizado para divulgar conteúdos racistas, misóginos, homotransfóbicos e de incentivo à violência sexual, além de material de abuso sexual infantojuvenil. O investigado também teria criado um blog na internet aberta para disseminar conteúdos discriminatórios e de incitação à violência contra mulheres.
Segundo as investigações, o suspeito utilizava dados pessoais de terceiros para criar endereços eletrônicos e domínios, por meio dos quais enviava ameaças e falsas denúncias, com o objetivo de atribuir a autoria das mensagens a pessoas inocentes e dificultar sua identificação.
Entre os fatos apurados, estão ameaças de morte e de violência sexual contra parlamentares e outras autoridades. A análise de equipamentos eletrônicos também revelou indícios de crimes contra crianças e adolescentes, incluindo acesso a material de abuso sexual infantojuvenil e possível preparação de arquivos para distribuição.
As investigações abrangem possíveis crimes de racismo, homotransfobia, perseguição, extorsão, denunciação caluniosa, falsa identidade e delitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.