A Câmara Municipal de Jundiaí aprovou, na terça-feira (13), o Projeto de Lei Complementar nº 001.192/2026, que atualiza e reúne em um único texto as normas previdenciárias do Instituto de Previdência do Município de Jundiaí (IPREJUN).

A proposta mantém as regras gerais de aposentadoria e pensão por morte, mas prevê duas mudanças específicas: a retirada da idade mínima para a aposentadoria especial de servidores expostos a agentes nocivos e a possibilidade de contabilizar períodos de licença para tratamento de saúde no tempo exigido para determinadas modalidades de aposentadoria.

Uma das alterações é destinada aos servidores que trabalham expostos a agentes físicos, químicos ou biológicos prejudiciais à saúde. Com a nova regra, a idade mínima deixa de ser exigida nessa modalidade, desde que os demais requisitos legais sejam cumpridos, incluindo os critérios de tempo de contribuição e exposição, conforme o caso. A mudança busca adequar a legislação municipal ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6309.