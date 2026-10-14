A Coca-Cola Femsa Brasil, maior fabricante de produtos Coca-Cola no mundo em volume de vendas, está investindo mais de R$ 360 milhões em sua fábrica em Jundiaí. O aporte representa um marco na expansão da unidade e prevê crescimento sustentável das operações, junto ao desenvolvimento industrial do município.
O investimento, realizado entre 2024 e 2026, contempla a destinação de aproximadamente R$ 191 milhões para uma nova linha de envase de embalagens retornáveis, e de outros R$ 97 milhões para a reestruturação das instalações de tratamento de água e efluentes da fábrica. A atualização tecnológica dos sistemas hídricos permitirá uma economia estimada em quase um milhão de litros de água por mês na unidade.
Mais retornáveis
Para fomentar o uso intensivo de embalagens retornáveis, cerca de metade do investimento na planta foi aplicado na instalação de uma linha dedicada ao envase de garrafas de vidro retornáveis (embalagens de um litro e a clássica garrafa KS de Coca-Cola, de 290 ml).
A 17ª linha da fábrica produz 50 mil garrafas/hora, o que praticamente dobrou a capacidade para produção de embalagem de vidro retornável, e possui equipamentos que proporcionam maior eficiência energética e hídrica, bem como aumentam a confiabilidade dos processos de higienização e inspeção eletrônica dos vasilhames.
“Aumentar a produtividade, poupando os recursos hídricos locais, foi um desafio que demandou esforços de todo o nosso time e propiciou avanços nas boas práticas de uso e consumo de água”, afirma Mario Schafascheck, diretor de Supply Chain da Coca-Cola Femsa Brasil. “Investir em meios próprios, para reduzir o volume de captação, é um exemplo de como a fábrica busca constantemente identificar melhorias para ser cada vez mais eficiente na gestão hídrica e assim evoluir de forma sustentável”, destaca.
Reuso de água
No plano para o aumento da eficiência hídrica da unidade, uma das principais medidas implementadas é a modernização de sua Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), de modo a ampliar o reuso da água derivada do processo produtivo em atividades que dispensam água potável. Isso diminuirá a necessidade de captação, bem como reduzirá o resíduo bruto enviado para tratamento.
O aporte possibilitou também a construção de uma nova Estação de Tratamento de Água (ETA) na unidade. Capaz de processar 600 metros cúbicos/hora, a estrutura difere de uma estação convencional por utilizar processos físicos e requerer pouquíssimo insumo químico na purificação da água para os padrões exigidos na produção de bebidas. Nesse modelo de estação, a remoção de impurezas não gera resíduo (lodo), o que torna todo o tratamento ambientalmente mais sustentável.
Com a nova ETA a fábrica passou a dispor de tecnologia para a potabilização e uso de água de três poços artesianos já outorgados para utilização na planta. O recurso proveniente de fonte subterrânea responderá por cerca de 15% do volume de água tratada consumido pela unidade. Duas cisternas capazes de armazenar três milhões de litros de água também integram as novas instalações voltadas à autonomia hídrica da operação.
“As iniciativas da fábrica com foco em autossuficiência hídrica estão alinhadas às estratégias de ESG da companhia e ao seu compromisso global pela redução contínua na utilização de recursos naturais. Por meio da eficiente gestão do consumo na unidade e da união de esforços com o poder público e a sociedade civil de Jundiaí em projetos de conservação e reposição hídrica, contribuímos para um futuro mais sustentável na região”, salienta Fabiana Meira de Oliveira, VP Jurídica e de Assuntos Corporativos da Coca-Cola Femsa Brasil.
Infraestrutura
Os investimentos na unidade de Jundiaí também permitiram destinar em torno de R$ 74 milhões para obras de infraestrutura, como a readequação do acesso de veículos à fábrica a partir da rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, que agora conta com áreas segregadas para o trânsito de caminhões e para a circulação de demais veículos. A mudança buscou reorganizar o fluxo de entrada e saída, e melhorar a segurança viária no local.
Inaugurada em 1993 e operada desde 2003 pela Coca-Cola Femsa Brasil, a fábrica ocupa uma área de 190 mil m² e possui aproximadamente 1,3 mil colaboradores diretos. Produz mais de 2 bilhões de litros de bebidas por ano, em 17 linhas de envase, e responde por 31% da produção nacional da marca. É o maior volume envasado por uma única planta, entre as mais de 900 fábricas que compõem a rede global de engarrafadores do Sistema Coca-Cola em cerca de 200 países.