A Coca-Cola Femsa Brasil, maior fabricante de produtos Coca-Cola no mundo em volume de vendas, está investindo mais de R$ 360 milhões em sua fábrica em Jundiaí. O aporte representa um marco na expansão da unidade e prevê crescimento sustentável das operações, junto ao desenvolvimento industrial do município.

O investimento, realizado entre 2024 e 2026, contempla a destinação de aproximadamente R$ 191 milhões para uma nova linha de envase de embalagens retornáveis, e de outros R$ 97 milhões para a reestruturação das instalações de tratamento de água e efluentes da fábrica. A atualização tecnológica dos sistemas hídricos permitirá uma economia estimada em quase um milhão de litros de água por mês na unidade.

Mais retornáveis

Para fomentar o uso intensivo de embalagens retornáveis, cerca de metade do investimento na planta foi aplicado na instalação de uma linha dedicada ao envase de garrafas de vidro retornáveis (embalagens de um litro e a clássica garrafa KS de Coca-Cola, de 290 ml).