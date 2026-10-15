15 de outubro de 2026
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CAMPINAS

DIG/Deic apreende mais de 80 kg de drogas e prende três suspeitos

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Os agentes apreenderam 80,9 kg de maconha moída e 2,5 kg de haxixe
Os agentes apreenderam 80,9 kg de maconha moída e 2,5 kg de haxixe

Uma fábrica de drogas foi descoberta pela Polícia Civil em uma residência em Campinas. No imóvel, os agentes apreenderam 80,9 kg de maconha moída, 2,5 kg de haxixe, equipamentos usados na extração de derivados da cannabis e três celulares. Três pessoas foram presas durante a operação.

A ação foi realizada por policiais da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), vinculada ao Deic/Deinter 2, com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE). As equipes cumpriram mandados de busca e apreensão em três endereços, expedidos pela Justiça.

O principal local da operação foi a casa de um dos alvos, em Campinas, onde os policiais encontraram a estrutura para a produção de entorpecentes. "O imóvel fica a aproximadamente 50 metros de uma escola", disse o delegado Marcel Fehr, que tem como assistente o delegado Rodrigo Lima Leite Carvalhaes.

O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Conforme o registro policial, ele confessou que produzia e comercializava os entorpecentes na residência. Ele também é investigado por associação para o tráfico, junto com outro comparsa.

Uma mulher também foi presa em flagrante por tráfico. De acordo com a polícia, ela confirmou que um dos alvos produzia e vendia entorpecentes no imóvel, afirmou que sabia da atividade e relatou ter ajudado uma vez na preparação de embalagens.

O outro suspeito foi preso por suspeita de associação para o tráfico. Segundo a investigação, ele admitiu que transportava drogas repetidamente para o grupo do comparsa e que tinha uma dívida com ele. Os policiais também encontraram, no celular de um deles, conversas recentes entre os dois sobre entorpecentes.

A Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão preventiva dos três investigados.

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