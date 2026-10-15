Uma fábrica de drogas foi descoberta pela Polícia Civil em uma residência em Campinas. No imóvel, os agentes apreenderam 80,9 kg de maconha moída, 2,5 kg de haxixe, equipamentos usados na extração de derivados da cannabis e três celulares. Três pessoas foram presas durante a operação.

A ação foi realizada por policiais da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), vinculada ao Deic/Deinter 2, com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE). As equipes cumpriram mandados de busca e apreensão em três endereços, expedidos pela Justiça.

O principal local da operação foi a casa de um dos alvos, em Campinas, onde os policiais encontraram a estrutura para a produção de entorpecentes. "O imóvel fica a aproximadamente 50 metros de uma escola", disse o delegado Marcel Fehr, que tem como assistente o delegado Rodrigo Lima Leite Carvalhaes.