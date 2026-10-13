A Prefeitura de Jundiaí realizou, na quinta-feira (8), a primeira reunião do Grupo de Trabalho (GT) do Jardim São Camilo. A iniciativa reúne representantes de diferentes secretarias municipais para integrar ações, definir prioridades e acompanhar projetos voltados ao bairro e à região.
O grupo faz parte do projeto “Somos Jardim São Camilo – O Bairro é da Gente” e é coordenado pela Secretaria Municipal de Habitação Social. No primeiro encontro, os participantes apresentaram as iniciativas previstas e discutiram formas de organizar o trabalho entre as diferentes áreas da administração municipal.
O planejamento será dividido em quatro eixos: infraestrutura, habitação, requalificação urbana e regularização fundiária. Entre as próximas etapas estão o levantamento de informações técnicas, a análise de projetos e convênios existentes, o mapeamento de áreas de risco e a identificação de novas demandas dos moradores.
Investimentos previstos
As ações também estarão relacionadas ao programa “Transforma, São Camilo”, que prevê R$ 65 milhões em recursos destinados ao município. Os investimentos envolvem as secretarias municipais de Habitação Social, Planejamento Urbano e Meio Ambiente e Infraestrutura e Serviços Públicos.
Entre as intervenções previstas estão melhorias de acessibilidade e segurança viária, requalificação de espaços públicos e obras de contenção de encostas.
Segundo Rafael Negrin Moreira, gerente de Projetos da Secretaria de Habitação Social, o grupo também deverá acompanhar os projetos prioritários e receber novas demandas da população para contribuir com o planejamento das próximas ações.
Instituído pelo Decreto nº 36.622 e pela Portaria nº 228, ambos publicados em 27 de agosto de 2026, o grupo terá atuação contínua. A proposta é evitar a sobreposição de iniciativas, otimizar os recursos públicos e ampliar o diálogo com os moradores do Jardim São Camilo e dos bairros do entorno.