A Prefeitura de Jundiaí realizou, na quinta-feira (8), a primeira reunião do Grupo de Trabalho (GT) do Jardim São Camilo. A iniciativa reúne representantes de diferentes secretarias municipais para integrar ações, definir prioridades e acompanhar projetos voltados ao bairro e à região.

O grupo faz parte do projeto “Somos Jardim São Camilo – O Bairro é da Gente” e é coordenado pela Secretaria Municipal de Habitação Social. No primeiro encontro, os participantes apresentaram as iniciativas previstas e discutiram formas de organizar o trabalho entre as diferentes áreas da administração municipal.

O planejamento será dividido em quatro eixos: infraestrutura, habitação, requalificação urbana e regularização fundiária. Entre as próximas etapas estão o levantamento de informações técnicas, a análise de projetos e convênios existentes, o mapeamento de áreas de risco e a identificação de novas demandas dos moradores.

Investimentos previstos