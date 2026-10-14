A Prefeitura de Jundiaí encaminhou à Câmara Municipal uma série de alterações no projeto que reorganiza as regras de previdência dos servidores públicos municipais. A proposta, apresentada pelo prefeito Gustavo Martinelli, reúne 20 emendas ao Projeto de Lei Complementar nº 1.192/2026, que revisa e sistematiza a legislação do Instituto de Previdência do Município de Jundiaí (Iprejun). As mudanças envolvem aposentadorias, pensões, licenças médicas, reajustes de benefícios e direitos dos dependentes e foram aprovadas pelos vereadores.

Entre os principais pontos está a inclusão dos períodos de licença para tratamento de saúde na contagem do tempo de efetivo exercício para determinadas aposentadorias, incluindo as atividades especiais e o magistério. Outra alteração retira a exigência de vínculo ininterrupto no serviço público para uma regra de aposentadoria com integralidade destinada a servidores que ingressaram em cargo efetivo vinculado a regime próprio até dezembro de 2003.

O texto também preserva direitos previdenciários de filhos com deficiência ou invalidez, modifica critérios de dependência econômica e estabelece limites para descontos em benefícios pagos a pensionistas. A proposta reafirma ainda a ausência de carência para aposentadorias por incapacidade decorrentes de acidentes de trabalho.