Nesta sexta-feira, 16 de outubro, às 20h, o Teatro do Sesc Jundiaí recebe o musical "Jeca – Um povo ainda há de vingar", encenado pelo Grupo 59 de Teatro. Livremente inspirada no antológico álbum Refazenda, lançado por Gilberto Gil em 1975 e que completa 50 anos, a montagem transforma em cena as personagens, paisagens, afetos e situações evocadas pelas canções da obra.

Com direção de Kleber Montanheiro, direção musical de Marco França e dramaturgia assinada por Lucas Moura da Conceição com poemas cênicos de Marcelino Freire, o espetáculo acompanha a jornada de regresso de Jeca à sua terra natal. Em uma travessia marcada por lembranças familiares, pelo reencontro com um antigo amor, com seus pais e com o velho abacateiro, a narrativa revisita a figura do homem do povo e propõe uma reflexão sobre ancestralidade, pertencimento e a relação profunda do ser humano com o território.

No palco, um elenco numeroso desdobra as sonoridades e narrativas do interior brasileiro em uma encenação que evoca um Brasil plural. A arquitetura musical do espetáculo reúne canções originais e arranjos que dialogam com a poética rural e a memória afetiva do cancioneiro nacional.