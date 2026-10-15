Nesta sexta-feira, 16 de outubro, às 20h, o Teatro do Sesc Jundiaí recebe o musical "Jeca – Um povo ainda há de vingar", encenado pelo Grupo 59 de Teatro. Livremente inspirada no antológico álbum Refazenda, lançado por Gilberto Gil em 1975 e que completa 50 anos, a montagem transforma em cena as personagens, paisagens, afetos e situações evocadas pelas canções da obra.
Com direção de Kleber Montanheiro, direção musical de Marco França e dramaturgia assinada por Lucas Moura da Conceição com poemas cênicos de Marcelino Freire, o espetáculo acompanha a jornada de regresso de Jeca à sua terra natal. Em uma travessia marcada por lembranças familiares, pelo reencontro com um antigo amor, com seus pais e com o velho abacateiro, a narrativa revisita a figura do homem do povo e propõe uma reflexão sobre ancestralidade, pertencimento e a relação profunda do ser humano com o território.
No palco, um elenco numeroso desdobra as sonoridades e narrativas do interior brasileiro em uma encenação que evoca um Brasil plural. A arquitetura musical do espetáculo reúne canções originais e arranjos que dialogam com a poética rural e a memória afetiva do cancioneiro nacional.
O Sesc Jundiaí fica na avenida Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.
Serviço
Espetáculo Jeca – Um povo ainda há de vingar
Com Grupo 59 de Teatro
Sexta-feira (16), às 20h
Teatro do Sesc Jundiaí
Duração: 120 minutos
Classificação: não recomendado para menores de 14 anos (A14)
Ingressos: R$ 15,00 (Credencial Plena) | R$ 25,00 (Meia-entrada) | R$ 50,00 (Inteira)
Vendas on-line no portal Sesc SP e presenciais nas bilheterias da rede Sesc
Ficha Técnica
Elenco: Carolina Faria, Felipe Gomes Moreira, Fernando Vicente, Gabriel Bodstein, Gabriela Cerqueira, Jane Fernandes, Mirian Blanco, Nilcéia Vicente, Nathália Ernesto e Thomas Huszar.
Direção, Cenário e Figurinos: Kleber Montanheiro
Direção Musical e Arranjos: Marco França
Dramaturgia: Lucas Moura da Conceição (com poemas cênicos de Marcelino Freire)
Dramaturgismo: Mirian Blanco e Thomas Huszar
Desenho de Movimento e Coreografias: Gabriel Malo
Músicos: Bruna Duarte, Bruno Menegatti, Dicinho Areias e Juliano Veríssimo