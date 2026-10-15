Quem tem equipamentos eletrônicos sem uso em casa agora conta com uma nova opção para descartá-los de forma ambientalmente adequada. Os Correios passaram a oferecer, gratuitamente, a coleta de eletroeletrônicos pós-consumo nas mais de 6 mil agências que dispõem do serviço Balcão do Cidadão. A iniciativa é resultado de uma parceria com a Circular Brain e não gera custos para o consumidor.

Em Jundiaí, eletroeletrônicos podem ser levados a uma das quatro agências na cidade: No Centro (rua Petronilha Antunes, 343), na Ponte São João (avenida São João, 542), na Vila Hortolândia (rua Itirapina, 502) e na Vila Rio Branco (avenida Antonio Frederico Ozanan, 6000).

Para utilizar o serviço, basta acondicionar os equipamentos, com peso total de até 30 kg, em uma caixa e levá-la aberta à agência. O fechamento da embalagem é realizado pelo atendente no momento da postagem. Em seguida, o cliente informa nome, CPF, endereço, e-mail e telefone, recebendo ao final um comprovante do envio.