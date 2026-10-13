13 de outubro de 2026
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BLACK FRIDAY

Procon-SP lança pesquisa sobre hábitos de consumo

Por Redação | Agência SP
| Tempo de leitura: 1 min
Agência SP
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influência de anúncios com expressões como
influência de anúncios com expressões como "só hoje", "últimas unidades" e "estoque limitado", além do impacto da opinião de outras pessoas nas decisões de comprar

O Procon-SP lançou uma consulta virtual para entender os hábitos e comportamentos dos consumidores durante a Black Friday. A pesquisa busca identificar os fatores que influenciam as decisões de compra, especialmente diante de preços, promoções e estratégias de venda.

Intitulada “De Olho na Black Friday: o que pensam os consumidores sobre preços e promoções”, a consulta está disponível ao público no site do órgão até o dia 10 de novembro.

Entre os assuntos abordados estão a influência de anúncios com expressões como “só hoje”, “últimas unidades” e “estoque limitado”, além do impacto da opinião de outras pessoas nas decisões de compra.

O levantamento também investiga como os consumidores avaliam ofertas de parcelamento anunciadas como “sem juros”, a relação entre preço e necessidade e a decisão de continuar comprando determinados produtos ou serviços mesmo após aumentos de valores.

Outros pontos analisados incluem a importância da qualidade, da marca, da loja, da exclusividade e da identificação pessoal com os produtos na hora da compra.

Segundo o Procon-SP, os dados coletados poderão contribuir para estudos, campanhas e ações educativas voltadas à defesa do consumidor, além de ajudar a compreender situações que favorecem compras por impulso e dificultam a avaliação das condições reais das ofertas.

A participação é gratuita e pode ser feita pela internet, no site oficial do órgão: https://www.procon.sp.gov.br/.

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