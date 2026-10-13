O Procon-SP lançou uma consulta virtual para entender os hábitos e comportamentos dos consumidores durante a Black Friday. A pesquisa busca identificar os fatores que influenciam as decisões de compra, especialmente diante de preços, promoções e estratégias de venda.

Intitulada “De Olho na Black Friday: o que pensam os consumidores sobre preços e promoções”, a consulta está disponível ao público no site do órgão até o dia 10 de novembro.

Entre os assuntos abordados estão a influência de anúncios com expressões como “só hoje”, “últimas unidades” e “estoque limitado”, além do impacto da opinião de outras pessoas nas decisões de compra.