Setembro e outubro são os meses que exigem maior atenção à febre maculosa, doença transmitida pela picada de carrapatos-estrela infectados. Com a chegada desse período, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Promoção da Saúde, reforça as ações de monitoramento e orienta a população sobre os cuidados necessários para evitar a doença.

Nesta época do ano, é mais comum encontrar ninfas do carrapato-estrela, uma fase em que o parasita ainda é muito pequeno e pode passar despercebido na pele. Isso facilita sua permanência no corpo por mais tempo e aumenta o risco de transmissão da bactéria causadora da doença, caso o carrapato esteja infectado. O cuidado deve ser redobrado em áreas de mata, pastagens e locais com vegetação, especialmente onde circulam animais como as capivaras.

Para acompanhar a presença desses carrapatos, a Vigilância em Saúde Ambiental (Visam) realiza inquéritos acarológicos, que consistem na instalação de armadilhas em pontos estratégicos da cidade.