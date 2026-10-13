Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (13), suspeito de tentar furtar uma residência no Jardim Morumbi, na região da avenida Nove de Julho, em Jundiaí.

Segundo a Polícia Militar, a equipe do 11º Batalhão foi acionada pelo telefone 190 após a moradora ouvir barulhos dentro do imóvel.

Durante as buscas, os policiais encontraram o suspeito escondido entre a laje e o telhado da casa, coberto por um saco plástico. Na mochila que ele carregava, foram apreendidos três alicates de corte.