13 de outubro de 2026
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EM JUNDIAÍ

Homem é preso no forro de uma casa durante tentativa de furto

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
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Na mochila que ele carregava, foram apreendidos três alicates
Na mochila que ele carregava, foram apreendidos três alicates

Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (13), suspeito de tentar furtar uma residência no Jardim Morumbi, na região da avenida Nove de Julho, em Jundiaí.

Segundo a Polícia Militar, a equipe do 11º Batalhão foi acionada pelo telefone 190 após a moradora ouvir barulhos dentro do imóvel.

Durante as buscas, os policiais encontraram o suspeito escondido entre a laje e o telhado da casa, coberto por um saco plástico. Na mochila que ele carregava, foram apreendidos três alicates de corte.

O homem foi conduzido à Central de Flagrantes de Jundiaí, onde a ocorrência foi apresentada.

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