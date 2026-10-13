A Fábrica das Infâncias Japy recebe, no domingo (18), às 10h30, o espetáculo infantil “Folia dos Bichos”, da Cia. Jovem de Dança. Com entrada gratuita e classificação livre, a apresentação combina dança, música, cores e imaginação em uma divertida viagem pelo universo dos animais. A coreografia é assinada por Andressa Rondon e celebra a diversidade, as descobertas e o crescimento na infância.

Inspirado na obra “Carnaval dos Animais”, de Camille Saint-Saëns, o espetáculo reúne elementos da vivacidade e da tradição do carnaval brasileiro. Dividida em três atos, a montagem apresenta diferentes animais de forma lúdica e colorida, explorando seus movimentos, características e personalidades. A partir desse universo, a obra estabelece relações com as descobertas das crianças sobre si mesmas e sobre o mundo ao redor, valorizando a amizade, a aceitação e o respeito às diferenças.

A Cia. Jovem de Dança é um corpo artístico vinculado à Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT). A companhia tem como objetivo ampliar o acesso à dança por meio de apresentações gratuitas em diferentes eventos e espaços da cidade, além de valorizar a produção artística local e o trabalho dos profissionais da área.