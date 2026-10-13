Uma mulher acionou a Polícia Militar e conseguiu a prisão do próprio pai após ele descumprir uma medida protetiva, na noite desta segunda-feira (12), na Vila Comercial, em Jundiaí.

Segundo a vítima, os dois haviam se desentendido dias antes. Na ocasião, ela registrou um boletim de ocorrência e solicitou à Justiça uma medida protetiva contra o pai.

Nesta segunda-feira, eles voltaram a se encontrar e tiveram uma nova discussão. Diante da situação e amparada pela medida judicial, a mulher acionou a PM, que enviou uma equipe ao local.