13 de outubro de 2026
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Mulher chama a PM e manda o pai para a cadeia em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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O homem foi detido e conduzido à delegacia, onde acabou preso
O homem foi detido e conduzido à delegacia, onde acabou preso

Uma mulher acionou a Polícia Militar e conseguiu a prisão do próprio pai após ele descumprir uma medida protetiva, na noite desta segunda-feira (12), na Vila Comercial, em Jundiaí.

Segundo a vítima, os dois haviam se desentendido dias antes. Na ocasião, ela registrou um boletim de ocorrência e solicitou à Justiça uma medida protetiva contra o pai.

Nesta segunda-feira, eles voltaram a se encontrar e tiveram uma nova discussão. Diante da situação e amparada pela medida judicial, a mulher acionou a PM, que enviou uma equipe ao local.

O homem foi detido e conduzido à delegacia, onde acabou preso por descumprimento da medida protetiva.

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