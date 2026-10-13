Um homem procurado pela Justiça por furto foi entregue pela própria esposa a policiais militares na tarde desta segunda-feira (12), no bairro Recanto Quarto Centenário, em Jundiaí. Para levá-lo até o portão da residência, ela o imobilizou com um golpe conhecido popularmente como “gravata”.

Inicialmente, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Ao chegar ao endereço, os policiais utilizaram uma escada para observar o interior do imóvel e avistaram o suspeito nos fundos da casa, próximo ao muro.

Ele ignorou a ordem dos PMs para se entregar, mas não teve a mesma alternativa com relação à sua esposa. Ela conseguiu contê-lo, aplicou o golpe e o levou até o portão, onde ele foi abordado pelos militares.