De 14 a 18 de outubro, o Sesc São Paulo realiza a 5ª edição do VEM – Venha Experimentar Música, projeto que convida pessoas de todas as idades a se aproximarem do fazer musical de maneira informal, por meio da experimentação. A programação reúne mais de 30 atividades gratuitas entre oficinas, vivências, apresentações e outras propostas interativas, nos Sesc Consolação, Guarulhos, Jundiaí, Santos e Vila Mariana.
Ao longo dos cinco dias, o público poderá conhecer e experimentar instrumentos, cantar, improvisar, reger uma orquestra, construir objetos sonoros e explorar sons, ritmos e timbres. As atividades não exigem conhecimento musical prévio e criam oportunidades para uma primeira experiência com a música ou novas formas de contato com a prática musical, ampliando o alcance das ações realizadas ao longo do ano pelo Programa Centro de Música do Sesc São Paulo.
A programação parte de diferentes referências e modos de fazer música, aproximando o público de manifestações da cultura popular brasileira, tradições afro-brasileiras, instrumentos de origens diversas, música de concerto, luteria e práticas de criação coletiva. A proposta é ampliar as possibilidades de experimentação e apresentar a música a partir de diferentes repertórios, instrumentos e formas de produção.
Entre os destaques está Adriano Castelo e o Ruidoso Mundo das Criaturas Instrumentosas, nos dias 14 e 15 de outubro, no Sesc Santos. Criadas pelo artista Adriano Castelo, as esculturas sonoras são construídas com materiais reutilizados e assumem formas que remetem a pessoas, animais e insetos. As obras ficam disponíveis para interação, permitindo ao público explorar diferentes sonoridades a partir do contato com cada uma delas.
A luteria, ofício que reúne técnica e conhecimento para construir, ajustar e reparar instrumentos musicais, também integra a programação. No Sesc Jundiaí, no dia 17 de outubro, o luthier, percussionista e educador popular Luiz Poeira, fundador do Instituto Tambor, conduz duas vivências de Luthieria Percussiva. As atividades apresentam processos de construção, montagem, afinação e execução da alfaia e da atabaconga, instrumento desenvolvido pelo próprio luthier a partir de características do atabaque e das congas.
Ainda no Sesc Jundiaí, a música de concerto também é apresentada de forma participativa. No dia 18 de outubro, em Brincando de Orquestra, com a Ofan – Orquestra de Formação Alberto Nepomuceno, o público pode experimentar a regência e interagir com os músicos. Na sequência, a formação realiza um concerto que apresenta instrumentos e naipes e aproxima os participantes do funcionamento de uma orquestra.
Todas as ações são gratuitas e possuem formas distintas de participação: algumas são abertas, enquanto outras requerem retirada de senha ou inscrição antecipada. Para consultar a programação completa acesse sescsp.org.br/vem
Sobre o Centro de Música
O Centro de Música é um programa do Sesc São Paulo voltado à aprendizagem, à prática e à experimentação musical, com atividades para diferentes idades e níveis de experiência. Com base no ensino coletivo, parte da ideia de que todas as pessoas podem desenvolver o fazer musical e ampliar suas formas de escuta e de contato com a música.
A programação reúne cursos, oficinas, vivências, bate-papos e espetáculos, contemplando diferentes gêneros, repertórios e tradições musicais, além de promover diálogos com outras áreas do conhecimento. O programa, que está em fase de expansão, está presente nas unidades Consolação, Guarulhos, Jundiaí, Santos e Vila Mariana.
O Sesc Jundiaí fica na avenida Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.
Destaques da programação no Sesc Jundiaí:
Luthieria Percussiva: Alfaia – Montagem, Encoura, Afinação e Toques
Com Luiz Poeira
Vivência que apresenta a construção artesanal da alfaia, passando pelas etapas de montagem, encoura e afinação, além da história e de possibilidades de execução do instrumento.
17/10. Sábado, 10h30.
Luthieria Percussiva: Atabaconga – Montagem, Encoura, Afinação e Toques
Com Luiz Poeira
A atividade apresenta a construção artesanal da atabaconga, instrumento que reúne características do atabaque e das congas, passando pela montagem, encoura, afinação e possibilidades de execução.
17/10. Sábado, 14h30.
Brincando de Orquestra
Com Ofan – Orquestra de Formação Alberto Nepomuceno
Apresentação interativa que convida o público a experimentar a regência, criar sons e interagir com os músicos, sem necessidade de experiência musical prévia.
18/10. Domingo, 15h.
Sem retirada de ingressos.
Ofan – Orquestra de Formação Alberto Nepomuceno – Concerto Didático
Concerto interativo que apresenta ao público os instrumentos, os diferentes naipes e aspectos da música de concerto.
18/10. Domingo, 17h30.
Sem retirada de ingressos.
Serviço
VEM – Venha Experimentar Música
De 14 a 18 de outubro de 2026
Sesc Consolação, Guarulhos, Jundiaí, Santos e Vila Mariana
Todas as atividades são gratuitas.
Programação completa: sescsp.org.br/vem
Saiba mais em: sescsp.org.br/jundiai