De 14 a 18 de outubro, o Sesc São Paulo realiza a 5ª edição do VEM – Venha Experimentar Música, projeto que convida pessoas de todas as idades a se aproximarem do fazer musical de maneira informal, por meio da experimentação. A programação reúne mais de 30 atividades gratuitas entre oficinas, vivências, apresentações e outras propostas interativas, nos Sesc Consolação, Guarulhos, Jundiaí, Santos e Vila Mariana.

Ao longo dos cinco dias, o público poderá conhecer e experimentar instrumentos, cantar, improvisar, reger uma orquestra, construir objetos sonoros e explorar sons, ritmos e timbres. As atividades não exigem conhecimento musical prévio e criam oportunidades para uma primeira experiência com a música ou novas formas de contato com a prática musical, ampliando o alcance das ações realizadas ao longo do ano pelo Programa Centro de Música do Sesc São Paulo.

A programação parte de diferentes referências e modos de fazer música, aproximando o público de manifestações da cultura popular brasileira, tradições afro-brasileiras, instrumentos de origens diversas, música de concerto, luteria e práticas de criação coletiva. A proposta é ampliar as possibilidades de experimentação e apresentar a música a partir de diferentes repertórios, instrumentos e formas de produção.