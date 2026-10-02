Na na madrugada desta quinta-feira (1º), aconteceu o rompimento de uma adutora de águas da Sabesp em Várzea Paulista, na rua Tocantins, Jardim Mirante. Com o rompimento, houve deslizamento de terra sobre residências no local. Cinco famílias foram afetadas e, desalojadas, acabaram acolhidas por familiares. De acordo com a Sabesp, responsável pela adutora, o rompimento causou movimentação de terra no local o que causou o acidente.
Agora, a Sabesp, responsável pela rede de águas, diz que oferecerá um auxílio emergencial a essas famílias.
De acordo com a Prefeitura de Várzea Paulista, a Defesa Civil realizou, ainda na quinta-feira (1º), a interdição de cinco imóveis na rua Tocantins e a Sabesp entrou em contato com as famílias para organizar a realocação dos munícipes e as obras no local. As residências seguem interditadas até que sejam realizadas as obras necessárias.
De acordo com a prefeitura, há diálogo com a concessionária, que tem assumido a responsabilidade do ocorrido.
A Sabesp também foi procurada pelo Jornal de Jundiaí e informa que atua de forma integrada com a Defesa Civil varzina no acompanhamento da área e atendimento às famílias. Informa também que, como medida imediata, as famílias afetadas estão acomodadas em hotéis ou em casas de parentes. A Sabesp está custeando as refeições e disponibilizará auxílio emergencial para outras despesas.
O abastecimento de água no Jardim Mirante foi normalizado ainda na quinta-feira, após as obras emergenciais em razão do rompimento da rede de abastecimento na região.