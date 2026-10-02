Na na madrugada desta quinta-feira (1º), aconteceu o rompimento de uma adutora de águas da Sabesp em Várzea Paulista, na rua Tocantins, Jardim Mirante. Com o rompimento, houve deslizamento de terra sobre residências no local. Cinco famílias foram afetadas e, desalojadas, acabaram acolhidas por familiares. De acordo com a Sabesp, responsável pela adutora, o rompimento causou movimentação de terra no local o que causou o acidente.

Agora, a Sabesp, responsável pela rede de águas, diz que oferecerá um auxílio emergencial a essas famílias.

De acordo com a Prefeitura de Várzea Paulista, a Defesa Civil realizou, ainda na quinta-feira (1º), a interdição de cinco imóveis na rua Tocantins e a Sabesp entrou em contato com as famílias para organizar a realocação dos munícipes e as obras no local. As residências seguem interditadas até que sejam realizadas as obras necessárias.