Jundiaí tem uma nova plataforma digital para os procedimentos relacionados ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). O ITBI WEB foi desenvolvido pela prefeitura para tornar o processo mais rápido, intuitivo e acessível, permitindo que contribuintes, cartórios e entidades autorizadas façam a emissão da guia pela internet, sem a necessidade de comparecimento presencial ao município.

A nova sistemática entra oficialmente em vigor em 1º de outubro de 2026 e acompanha as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 650/2026 no Código Tributário Municipal. Entre as principais mudanças está a alteração do modelo de lançamento do imposto: o procedimento deixa de ser “por declaração” e passa a ser “por homologação”.

Na prática, o contribuinte ou interessado poderá declarar as informações diretamente no sistema e emitir a guia de ITBI. Cartórios, entidades e outros usuários autorizados também poderão utilizar a plataforma. A mudança elimina a necessidade de análise prévia pela administração municipal para a emissão da guia, tornando o fluxo mais ágil. A fiscalização passa a ocorrer posteriormente, com cruzamento de informações fiscais e imobiliárias.