O rompimento de uma tubulação da Sabesp provocou um deslizamento de terra na madrugada desta quinta-feira (1º), na Rua Tocantins, no Jardim Mirante, em Várzea Paulista.
Segundo informações, o incidente aconteceu por volta de 1h30. Moradores relataram ter ouvido um forte barulho e, em seguida, perceberam o avanço de água e terra pela parte alta da rua. Diante da situação, os moradores deixaram as casas e acionaram equipes de emergência.
Cinco imóveis foram interditados e aguardam a limpeza do local para que seja realizada uma avaliação estrutural. Ao todo, 25 pessoas foram afetadas. Uma das residências poderá ter interdição parcial.
De acordo com engenheiros da Sabesp, o rompimento ocorreu em uma tubulação de 50 milímetros, que não teria suportado a pressão da água. O abastecimento foi desviado durante a manhã.
Durante os trabalhos de escoramento e limpeza, dois cães que ficaram soterrados foram resgatados. Um deles sofreu um ferimento na pata e recebeu atendimento veterinário da Prefeitura.
Em nota, a Sabesp informou que mobilizou equipes técnicas assim que foi comunicada sobre a ocorrência e interrompeu preventivamente o abastecimento por medida de segurança.
A companhia também afirmou que equipes permanecem no local prestando apoio às famílias afetadas, em conjunto com a Defesa Civil, além de realizarem o levantamento da extensão dos danos e do número de imóveis atingidos.
A Sabesp informou ainda que iniciou uma obra emergencial para restabelecer o abastecimento de água no menor prazo possível e que continuará acompanhando a situação até a conclusão dos trabalhos.