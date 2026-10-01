O rompimento de uma tubulação da Sabesp provocou um deslizamento de terra na madrugada desta quinta-feira (1º), na Rua Tocantins, no Jardim Mirante, em Várzea Paulista.

Segundo informações, o incidente aconteceu por volta de 1h30. Moradores relataram ter ouvido um forte barulho e, em seguida, perceberam o avanço de água e terra pela parte alta da rua. Diante da situação, os moradores deixaram as casas e acionaram equipes de emergência.

Cinco imóveis foram interditados e aguardam a limpeza do local para que seja realizada uma avaliação estrutural. Ao todo, 25 pessoas foram afetadas. Uma das residências poderá ter interdição parcial.