01 de outubro de 2026
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FORÇA TÁTICA

Homem é preso com pistola 9 mm 'comprada' por R$ 10 mil de um CAC

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Ele afirmou que havia comprado a pistola por R$ 10 mil
Ele afirmou que havia comprado a pistola por R$ 10 mil

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito após ser flagrado com uma pistola Taurus 9 mm, cuja numeração estava suprimida, em Cabreúva. A abordagem foi realizada por policiais militares de Força Tática nesta quarta-feira (30). Ele afirmou que havia comprado a pistola por R$ 10 mil de uma pessoa que seria Colecionador, Atirador e Caçador (CAC)

Os PMs faziam patrulhamento quando avistaram uma motocicleta ocupada por dois homens. Um deles chamou a atenção dos policiais ao aparentar esconder ou proteger algo na região da cintura. Como o trânsito estava intenso, porém, não foi possível realizar a abordagem naquele momento.

A equipe passou a procurar a motocicleta e localizou a dupla posteriormente, com o veículo estacionado nas proximidades da Praça Santa Catarina, no bairro Pinhal.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com um dos homens uma pistola Taurus 9 mm com a numeração suprimida.

Questionado sobre a arma, o suspeito afirmou que havia comprado a pistola por R$ 10 mil de uma pessoa que seria Colecionador, Atirador e Caçador (CAC). Ele também informou aos policiais o nome do suposto vendedor.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, onde a prisão em flagrante foi ratificada.

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