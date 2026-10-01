Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito após ser flagrado com uma pistola Taurus 9 mm, cuja numeração estava suprimida, em Cabreúva. A abordagem foi realizada por policiais militares de Força Tática nesta quarta-feira (30). Ele afirmou que havia comprado a pistola por R$ 10 mil de uma pessoa que seria Colecionador, Atirador e Caçador (CAC)

Os PMs faziam patrulhamento quando avistaram uma motocicleta ocupada por dois homens. Um deles chamou a atenção dos policiais ao aparentar esconder ou proteger algo na região da cintura. Como o trânsito estava intenso, porém, não foi possível realizar a abordagem naquele momento.

A equipe passou a procurar a motocicleta e localizou a dupla posteriormente, com o veículo estacionado nas proximidades da Praça Santa Catarina, no bairro Pinhal.