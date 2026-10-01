O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou nesta quarta-feira (30) que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) retire, em até 24 horas, uma publicação no X que associava uma fala do presidente Lula (PT) a conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes. A ministra Estela Aranha considerou que o parlamentar retirou do contexto uma declaração feita por Lula sobre exames e prevenção do câncer de próstata. A decisão também proíbe a republicação de conteúdo semelhante. A medida é liminar e ainda será analisada pelo plenário do TSE.
Foco no transporte intermunicipal
O presidente da Câmara Municipal de Jundiaí, Edicarlos Vieira, defende uma nova concessão do transporte intermunicipal, com regras mais rígidas, fiscalização efetiva e metas de qualidade. Segundo ele, trabalhadores e estudantes enfrentam diariamente ônibus antigos, viagens demoradas e condições inadequadas. Edicarlos também defende a participação dos passageiros e dos municípios na definição das novas regras. Para o presidente da Câmara, o sistema deve garantir veículos seguros, horários cumpridos, acessibilidade e menor tempo de viagem. A proposta, segundo ele, deve priorizar a dignidade dos passageiros e melhorar a integração entre os municípios da região.
Projeto prevê irmãos na mesma escola
Projeto de lei, em análise na Prefeitura de Jundiaí, prevê a reserva de vagas para irmãos na mesma unidade da rede municipal de ensino. A proposta vale para crianças e adolescentes que frequentem a mesma etapa ou ciclo da educação básica, desde que um dos irmãos já esteja matriculado na escola e haja a etapa correspondente. Segundo a Câmara Municipal, a medida também contempla irmãos biológicos, adotivos ou socioafetivos. Se não houver vaga, deverá ser buscada, sempre que possível, uma unidade próxima da residência da família. O projeto aguarda decisão do Executivo, que tem até 15 de outubro para sancionar ou vetar a proposta.
Empréstimo rejeitado
A Câmara de Louveira rejeitou, por sete votos a quatro, o Projeto de Lei 54/2026, que autorizaria a Prefeitura a contratar empréstimo de R$ 260 milhões com a Caixa Econômica Federal. A votação ocorreu na 7ª Sessão Extraordinária, após a sessão ordinária de segunda-feira (28). Segundo o Executivo, os recursos seriam destinados a obras viárias, como um viaduto sobre a rodovia Anhanguera, pelo Programa Avançar Cidades. Vereadores contrários questionaram o alto valor, a falta de informações e a ausência de discussão com a população. Os favoráveis defenderam que o investimento poderia solucionar um antigo problema de trânsito na região.
Reta final da campanha
Sábado (3), véspera do primeiro turno, é o último dia, até as 22h, para a realização de caminhada, carreata ou passeata, acompanhadas ou não por carro de som ou minitrio, além da distribuição de material gráfico. A regra está prevista na legislação eleitoral. Também a partir desse dia começa a proibição, até 5 de outubro, do transporte de armas e munições por colecionadores, atiradores e caçadores em todo o território nacional. No domingo (4), dia da votação, termina o período de proteção contra prisão ou detenção dos eleitores.