O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou nesta quarta-feira (30) que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) retire, em até 24 horas, uma publicação no X que associava uma fala do presidente Lula (PT) a conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes. A ministra Estela Aranha considerou que o parlamentar retirou do contexto uma declaração feita por Lula sobre exames e prevenção do câncer de próstata. A decisão também proíbe a republicação de conteúdo semelhante. A medida é liminar e ainda será analisada pelo plenário do TSE.

Foco no transporte intermunicipal

O presidente da Câmara Municipal de Jundiaí, Edicarlos Vieira, defende uma nova concessão do transporte intermunicipal, com regras mais rígidas, fiscalização efetiva e metas de qualidade. Segundo ele, trabalhadores e estudantes enfrentam diariamente ônibus antigos, viagens demoradas e condições inadequadas. Edicarlos também defende a participação dos passageiros e dos municípios na definição das novas regras. Para o presidente da Câmara, o sistema deve garantir veículos seguros, horários cumpridos, acessibilidade e menor tempo de viagem. A proposta, segundo ele, deve priorizar a dignidade dos passageiros e melhorar a integração entre os municípios da região.



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