Os apoios declarados por prefeitos e vereadores da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) mostram diferentes composições políticas na reta final da campanha. O levantamento ouviu lideranças sobre deputados e, quando informados, também Senado, Governo de São Paulo e Presidência. As justificativas citam vínculo partidário, atuação nos municípios e emendas.

Em Jundiaí, o prefeito Gustavo Martinelli (União) apoia Edicarlos Vieira para deputado estadual e Ellen Martinelli para deputada federal. Para os cargos majoritários, declarou apoio a Guilherme Derrite para o Senado, Tarcísio de Freitas para o Governo de São Paulo e Flávio Bolsonaro para a Presidência. “Jundiaí é uma cidade importante e a nossa região tem demandas que precisam ser discutidas no Estado e em Brasília. Por isso, considero fundamental termos representantes que conheçam nossa realidade e mantenham um diálogo próximo com os municípios”, afirmou Martinelli.

A vereadora Carla Basílio (PSD) apoia Ellen Martinelli para deputada federal e Danilo Joan para deputado estadual. Ela afirma que a região está há cerca de 12 anos sem eleger representantes próprios para a Assembleia e a Câmara Federal, o que, segundo ela, dificulta a articulação por recursos e investimentos. “Além da importância de termos mais mulheres ocupando os espaços de poder, acredito em um mandato comprometido com pautas como saúde, inclusão, segurança, mobilidade, qualificação profissional e desenvolvimento regional”, afirmou Carla. Para a Assembleia, cita a experiência de Danilo Joan, ex-prefeito de Cajamar.