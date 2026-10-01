Os apoios declarados por prefeitos e vereadores da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) mostram diferentes composições políticas na reta final da campanha. O levantamento ouviu lideranças sobre deputados e, quando informados, também Senado, Governo de São Paulo e Presidência. As justificativas citam vínculo partidário, atuação nos municípios e emendas.
Em Jundiaí, o prefeito Gustavo Martinelli (União) apoia Edicarlos Vieira para deputado estadual e Ellen Martinelli para deputada federal. Para os cargos majoritários, declarou apoio a Guilherme Derrite para o Senado, Tarcísio de Freitas para o Governo de São Paulo e Flávio Bolsonaro para a Presidência. “Jundiaí é uma cidade importante e a nossa região tem demandas que precisam ser discutidas no Estado e em Brasília. Por isso, considero fundamental termos representantes que conheçam nossa realidade e mantenham um diálogo próximo com os municípios”, afirmou Martinelli.
A vereadora Carla Basílio (PSD) apoia Ellen Martinelli para deputada federal e Danilo Joan para deputado estadual. Ela afirma que a região está há cerca de 12 anos sem eleger representantes próprios para a Assembleia e a Câmara Federal, o que, segundo ela, dificulta a articulação por recursos e investimentos. “Além da importância de termos mais mulheres ocupando os espaços de poder, acredito em um mandato comprometido com pautas como saúde, inclusão, segurança, mobilidade, qualificação profissional e desenvolvimento regional”, afirmou Carla. Para a Assembleia, cita a experiência de Danilo Joan, ex-prefeito de Cajamar.
O vereador Henrique Parra (PSOL) declarou apoio a Ediane Maria para deputada estadual e Natalia Boulos para deputada federal. Parra afirma que elas ajudaram a trazer cerca de R$ 2 milhões em emendas e participaram de ações relacionadas a famílias do Ivoturucaia, ao fim do serviço 710 da CPTM e à cobrança por uma Delegacia da Mulher 24 horas. “Não é uma escolha tanto focada só olhando para agora, mas olhando para os dois anos anteriores, quem atuou”, disse. Para o Senado, citou Simone e Marina; para o Governo de São Paulo, Fernando Haddad; e, para a Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva.
O vereador Tiago da El Elion (PL) apoia Danilo Joan para deputado estadual e Ellen Martinelli para deputada federal. Para o Governo de São Paulo, declarou apoio a Tarcísio de Freitas. Para o Senado, citou Guilherme Derrite e Ricardo Salles, que desistiu essa semana da candidatura. Na Presidência, apoia Flávio Bolsonaro. “Embora também eu não concorde com tudo que a família Bolsonaro faz, mas diante de uma um governo de esquerda do Lula, que eu não concordo nem um pouco, disparadamente o meu voto é dele”, diz.
Sobre Tarcísio, Tiago afirma fazer cobranças ao governo estadual, principalmente em saúde e educação, mas mantém o apoio.
Escolhas na região
Na RMJ, os prefeitos também apresentam escolhas distintas. Em Jarinu, a prefeita Débora Prado (PSD) apoia Saulo Pedroso, deputado federal que busca a reeleição. Ela destaca a atuação do parlamentar e a destinação de recursos para investimentos locais. “Saulo tem sido atuante e destinou milhões de reais em investimentos para nossa cidade, fundamentais para garantir mais obras e melhorias na Saúde e Infraestrutura de Jarinu”, afirmou Débora.
Em Itupeva, o prefeito Rogério Cavalin (MDB) apoia os candidatos do próprio partido: Baleia Rossi para deputado federal e Jorge Caruso para deputado estadual. Segundo ele, a escolha está relacionada à atuação dos dois no município e à continuidade da parceria. “São parceiros muito atuantes na nossa cidade há alguns anos e ainda podem nos ajudar muito com recursos de emendas e para a abertura de portas importantes nos governos estadual e federal”, afirmou Cavalin.
As respostas mostram diferentes composições de apoio. O levantamento registra as escolhas declaradas na reta final e apresenta as razões dadas pelas lideranças, sem medir força eleitoral ou estabelecer comparação entre grupos. O objetivo é retratar, a partir das manifestações, a distribuição dos apoios na região nesta eleição.