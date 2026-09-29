A reportagem do Jornal de Jundiaí entrou em contato com os três primeiros colocados na pesquisa para deputado estadual — Leandro Basson, Pedro Bigardi e João Paulo — e com os três primeiros nomes na disputa para deputado federal — Luiz Fernando Machado, Ellen Martinelli e Antonio Carlos Albino. Até o fechamento desta edição, porém, Ellen e Albino não haviam enviado manifestação sobre o resultado da pesquisa.

Leandro Basson afirmou que recebeu o resultado com “alegria, gratidão e humildade” e disse que os números representam reconhecimento ao trabalho realizado. Ressaltou que pesquisa é o retrato de um momento, e a decisão acontece nas urnas. “Os números apresentados são muito expressivos, com um resultado que se aproxima do dobro do registrado pelo segundo colocado. Para mim, isso representa um importante reconhecimento ao trabalho que temos desenvolvido e, ao mesmo tempo, aumenta ainda mais a minha responsabilidade”. O candidato disse que vai seguir trabalhando até o último dia, com os pés no chão, seriedade e compromisso com Jundiaí e com toda a região.

Pedro Bigardi afirmou que o resultado o credencia, segundo sua avaliação, para representar Jundiaí e região na Assembleia. “Toda minha trajetória, desde Servidor Público, Professor de Gestão Ambiental, Deputado Estadual e Prefeito de Jundiaí, me traz a experiência necessária para ser o Deputado Estadual que Jundiaí e região esperam nestes últimos anos. Ficar sem deputado não dá mais, nossa região é importante e está perdendo oportunidades para se desenvolver e ter mais recursos. Peço aos jundiaienses que não desperdicem seus votos”. Segundo o candidato, os trabalhos serão intensificados nessa reta final.



João Paulo avaliou o resultado da pesquisa como um estímulo para trabalhar ainda mais. “Estar entre os três nomes mais citados em Jundiaí mostra que nossa candidatura está sendo conhecida e ouvida. A pesquisa também revela que 23,8% ainda não definiram o voto, então há muito diálogo pela frente. Nesta reta final, vamos manter os pés no chão e intensificar nossa presença, escuta e trabalho em Jundiaí e nos municípios da região”, concluiu.