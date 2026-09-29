A reta final da campanha para deputado estadual e federal chega às urnas com um cenário de disputa em Jundiaí, segundo pesquisa realizada pela American Analytics, contratada exclusivamente pelo Jornal de Jundiaí. A pesquisa, registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-00925/2026, mostra Leandro Basson (Podemos) na liderança entre os nomes que disputam a Assembleia Legislativa e Luiz Fernando Machado (PL) à frente na corrida para a Câmara dos Deputados.
Na disputa estadual, Basson foi citado por 18,2% dos entrevistados. Pedro Bigardi (PCdoB) aparece com 9,8%, seguido por João Paulo (PL), com 7,3%. Na sequência estão Danilo Joan (PP), com 5,7%; Edicarlos Vieira (União), com 4,5%; Dika Xique-Xique (Podemos), com 4,3%; e Faouaz Taha (PSD), com 2%. Renata Sene (Republicanos) e Soldado Maciel (Missão) têm 1,2% cada. Outros candidatos somam 6%.
O levantamento chama atenção para o eleitorado que ainda não definiu o voto. Na pesquisa estadual, 23,8% disseram não saber ou não responderam. Outros 16% afirmaram que pretendem votar em branco, nulo ou em nenhum candidato. Juntos, os dois grupos representam 39,8% da amostra.
Entre os candidatos a deputado federal, Luiz Fernando Machado aparece com 37,8% das intenções de voto. Ellen Martinelli (União) tem 11,2% e Albino (Novo), 3,2%. Outros candidatos, reunidos, somam 7,2%. Na disputa federal, 17,7% não sabem ou não responderam e 14% afirmam votar branco, nulo ou em nenhum candidato. Juntos, os dois segmentos correspondem a 31,7%.
O articulador político professor Oswaldo José Fernandes avalia que os percentuais de indecisos estão dentro do esperado para o período, visto que a pesquisa é estimulada, ou seja, os ouvidos tinham a opção de escolher entre um ou outro candidato, o que diminui o número de indecisos no momento. “Se compararmos com outras eleições, esses números, na minha opinião, historicamente, estão dentro do esperado”, disse.
Foram ouvidos presencialmente 600 eleitores de Jundiaí entre 22 e 25 de setembro. A margem de erro é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.
Repercussão entre os candidatos
A reportagem do Jornal de Jundiaí entrou em contato com os três primeiros colocados na pesquisa para deputado estadual — Leandro Basson, Pedro Bigardi e João Paulo — e com os três primeiros nomes na disputa para deputado federal — Luiz Fernando Machado, Ellen Martinelli e Antonio Carlos Albino. Até o fechamento desta edição, porém, Ellen e Albino não haviam enviado manifestação sobre o resultado da pesquisa.
Leandro Basson afirmou que recebeu o resultado com “alegria, gratidão e humildade” e disse que os números representam reconhecimento ao trabalho realizado. Ressaltou que pesquisa é o retrato de um momento, e a decisão acontece nas urnas. “Os números apresentados são muito expressivos, com um resultado que se aproxima do dobro do registrado pelo segundo colocado. Para mim, isso representa um importante reconhecimento ao trabalho que temos desenvolvido e, ao mesmo tempo, aumenta ainda mais a minha responsabilidade”. O candidato disse que vai seguir trabalhando até o último dia, com os pés no chão, seriedade e compromisso com Jundiaí e com toda a região.
Pedro Bigardi afirmou que o resultado o credencia, segundo sua avaliação, para representar Jundiaí e região na Assembleia. “Toda minha trajetória, desde Servidor Público, Professor de Gestão Ambiental, Deputado Estadual e Prefeito de Jundiaí, me traz a experiência necessária para ser o Deputado Estadual que Jundiaí e região esperam nestes últimos anos. Ficar sem deputado não dá mais, nossa região é importante e está perdendo oportunidades para se desenvolver e ter mais recursos. Peço aos jundiaienses que não desperdicem seus votos”. Segundo o candidato, os trabalhos serão intensificados nessa reta final.
João Paulo avaliou o resultado da pesquisa como um estímulo para trabalhar ainda mais. “Estar entre os três nomes mais citados em Jundiaí mostra que nossa candidatura está sendo conhecida e ouvida. A pesquisa também revela que 23,8% ainda não definiram o voto, então há muito diálogo pela frente. Nesta reta final, vamos manter os pés no chão e intensificar nossa presença, escuta e trabalho em Jundiaí e nos municípios da região”, concluiu.
Na corrida federal, Luiz Fernando Machado disse receber o resultado com “humildade e senso de responsabilidade”. “Vejo como um reconhecimento à minha experiência na vida pública e, especialmente, aos oito anos como prefeito de Jundiaí, com uma gestão próxima das pessoas, equilíbrio das contas e entregas importantes, como a recuperação e ampliação do Hospital São Vicente. Machado atribuiu o desempenho ao reconhecimento de sua trajetória no serviço público e afirmou que pretende intensificar a presença nas ruas, com compromissos para saúde, infraestrutura e mobilidade.
Sistema proporcional
A pesquisa não permite afirmar quem será eleito. Deputados estaduais e federais são escolhidos pelo sistema proporcional. A distribuição das cadeiras considera a votação dos partidos e das federações, além da votação individual dos candidatos. Assim, o percentual obtido por cada nome representa a intenção declarada pelos entrevistados naquele momento e não equivale, isoladamente, a uma projeção de cadeiras.
Outro fator é a presença de candidatos de outras regiões na disputa pelo voto local. Historicamente, cerca de 30% dos votos dos eleitores de Jundiaí são destinados a nomes de fora da cidade. Como o levantamento foi realizado exclusivamente no município, os resultados não podem ser extrapolados para os demais municípios da Região Metropolitana de Jundiaí ou para todo o Estado de São Paulo.