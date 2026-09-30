A primeira onda de calor da primavera, que teve início no último sábado (26), elevou os termômetros em diversas regiões do estado de São Paulo e trouxe de volta um velho desafio para os consumidores. Em meio às temperaturas acima da média para a estação, a CPFL Piratininga reforça que o consumo consciente de energia é possível e que pequenas mudanças de hábito fazem diferença no orçamento doméstico.

“Uso consciente da energia elétrica é uma atitude simples que impacta diretamente na economia das famílias e na sustentabilidade do planeta. Quando ajustamos o uso dos principais equipamentos que temos em casa e adotamos bons hábitos, conseguimos manter a rotina, sem desperdício”, explica Walter Barbosa Junior, gerente de Eficiência Energética do Grupo CPFL Energia.

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