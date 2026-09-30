A primeira onda de calor da primavera, que teve início no último sábado (26), elevou os termômetros em diversas regiões do estado de São Paulo e trouxe de volta um velho desafio para os consumidores. Em meio às temperaturas acima da média para a estação, a CPFL Piratininga reforça que o consumo consciente de energia é possível e que pequenas mudanças de hábito fazem diferença no orçamento doméstico.
“Uso consciente da energia elétrica é uma atitude simples que impacta diretamente na economia das famílias e na sustentabilidade do planeta. Quando ajustamos o uso dos principais equipamentos que temos em casa e adotamos bons hábitos, conseguimos manter a rotina, sem desperdício”, explica Walter Barbosa Junior, gerente de Eficiência Energética do Grupo CPFL Energia.
Ferramentas para o cliente
Para ajudar neste processo, a CPFL Piratininga disponibiliza em seu aplicativo e no site um simulador de consumo que permite calcular quanto o uso de um eletrodoméstico representa na conta. Além disso, pelo Conta Fácil o cliente pode acompanhar gráficos de consumo e comparar períodos, avaliando quais são os fatores que mais pesam na fatura.
Principais equipamentos que impactam a conta de luz
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Ar-condicionado e ventiladores: podem representar até 15% do consumo da residência. Ajustar a temperatura para níveis moderados, manter portas e janelas fechadas, limpar filtros e evitar uso prolongado em ambientes vazios são medidas que fazem diferença. O uso combinado com ventiladores melhora a circulação do ar e reduz a necessidade de resfriamento intenso.
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Chuveiro elétrico: mesmo no calor, continua sendo um dos maiores vilões, respondendo por 25% a 35% do consumo. Usar na posição “verão” reduz em até 30% o gasto, além de práticas como desligar enquanto se ensaboa e reduzir o tempo de banho.
Geladeira: funciona continuamente e representa de 15% a 20% da conta. Evitar abrir a porta sem necessidade, não armazenar alimentos quentes, verificar borrachas de vedação e instalar em local ventilado são cuidados essenciais. Dica: desde 1º de janeiro, a etiqueta de eficiência energética do Inmetro para refrigeradores passou a ter classificação simplificada (A, B e C), facilitando a escolha de modelos mais econômicos.
Iluminação e eletrônicos: aproveitar a luz natural, substituir lâmpadas antigas por LED, apagar luzes em ambientes desocupados e desligar aparelhos em vez de deixá-los em modo de espera (stand-by) ajudam a reduzir desperdícios.
Segurança e planejamento
Com o aumento do uso de equipamentos durante a onda de calor, é fundamental verificar as condições das instalações elétricas dos imóveis. Instalações inadequadas podem gerar desperdício e riscos à segurança. Antes de adquirir novos aparelhos, especialmente os de maior potência, a recomendação é contar com a avaliação de um profissional qualificado.