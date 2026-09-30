Um voo da Flydubai que seguia de Dubai para Tel Aviv, em Israel, precisou fazer um pouso de emergência nesta quarta-feira (30), na Arábia Saudita, após uma briga entre os pilotos dentro da cabine de comando. Segundo autoridades israelenses e informações divulgadas pela Reuters, o copiloto teria esfaqueado o piloto durante o voo.
O incidente aconteceu quando o voo FZ1073 se aproximava do espaço aéreo de Israel. Durante o confronto, a aeronave perdeu rapidamente altitude. Dados do Flightradar24 indicaram uma queda de aproximadamente 14 mil pés, cerca de 4,2 mil metros, em menos de 30 segundos.
Segundo relatos divulgados pelas autoridades israelenses, o piloto ferido conseguiu abrir a porta da cabine antes de cair no chão. Passageiros e tripulantes entraram no cockpit e conseguiram conter o copiloto.
Na sequência, outros pilotos da Flydubai que estavam entre os passageiros assumiram o controle da aeronave. O grupo conseguiu estabilizar o avião e conduziu o pouso de emergência no Aeroporto de Tabuk, no noroeste da Arábia Saudita. A própria companhia informou que a aeronave foi controlada com sucesso por tripulantes que estavam a bordo.
Os dois pilotos envolvidos na briga ficaram feridos e receberam atendimento médico. Não há registro de passageiros feridos no incidente.
O copiloto, identificado por autoridades israelenses como um cidadão de Omã, foi detido pelas autoridades sauditas após o pouso e está sendo interrogado. A identidade dos envolvidos não havia sido divulgada oficialmente em detalhes até a última atualização das informações.
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o copiloto teria tentado derrubar a aeronave. Autoridades israelenses também investigam o episódio como uma possível tentativa de ataque terrorista. No entanto, a motivação do ataque ainda não foi esclarecida. A Flydubai afirmou que as razões e os motivos do incidente permanecem desconhecidos e são alvo de investigação formal, pedindo que sejam evitadas conclusões antecipadas.
Após o pouso, os passageiros permaneceram na Arábia Saudita enquanto eram organizadas alternativas para o retorno a Israel. O caso também mobilizou autoridades israelenses devido à origem e ao destino do voo.
As investigações devem esclarecer a sequência dos acontecimentos dentro da cabine, como a agressão começou, como o copiloto conseguiu acesso a uma arma e quais foram as circunstâncias que levaram à perda repentina de altitude. Até o momento, as informações sobre a motivação permanecem sob investigação.