Um voo da Flydubai que seguia de Dubai para Tel Aviv, em Israel, precisou fazer um pouso de emergência nesta quarta-feira (30), na Arábia Saudita, após uma briga entre os pilotos dentro da cabine de comando. Segundo autoridades israelenses e informações divulgadas pela Reuters, o copiloto teria esfaqueado o piloto durante o voo.

O incidente aconteceu quando o voo FZ1073 se aproximava do espaço aéreo de Israel. Durante o confronto, a aeronave perdeu rapidamente altitude. Dados do Flightradar24 indicaram uma queda de aproximadamente 14 mil pés, cerca de 4,2 mil metros, em menos de 30 segundos.

Segundo relatos divulgados pelas autoridades israelenses, o piloto ferido conseguiu abrir a porta da cabine antes de cair no chão. Passageiros e tripulantes entraram no cockpit e conseguiram conter o copiloto.