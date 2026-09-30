Um homem foi preso por guardas municipais do Apoio Tático na tarde desta quarta-feira (30), no Jardim São Camilo, em Jundiaí, após ser acusado de ameaçar de morte uma mulher que o considera como irmão. Durante a abordagem, os agentes também descobriram que havia contra ele um mandado de prisão por dívida de pensão alimentícia.
Segundo a mulher, ela e o pai mantinham uma relação de “família de consideração” com o suspeito, que inclusive morava com os dois. No entanto, ele teria sido expulso da residência recentemente após problemas de convivência.
Ainda de acordo com o relato, o homem retornou ao imóvel nesta quarta-feira, teria tentado furtar pertences do pai da vítima e, ao ser impedido, passou a ameaçá-la de morte.
Com medo, a mulher acionou a Guarda Municipal. Uma equipe do Apoio Tático, formada pelos GMs Zarantonello, Fialho e F. Santos, foi enviada ao endereço, mas o suspeito já havia deixado o local.
De posse das características do homem, os guardas iniciaram buscas. Segundo a GM, ele já era conhecido pelos agentes por possível envolvimento com o tráfico de drogas na função de “olheiro”. O suspeito acabou localizado e detido.
Ele foi conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu preso pelo crime de ameaça.
Durante a consulta aos dados, os guardas também constataram a existência de um mandado de prisão por dívida de pensão alimentícia. Apesar das restrições relacionadas ao período eleitoral, o mandado foi cumprido porque o homem não possuía mais título de eleitor válido.