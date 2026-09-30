Um homem foi preso por guardas municipais do Apoio Tático na tarde desta quarta-feira (30), no Jardim São Camilo, em Jundiaí, após ser acusado de ameaçar de morte uma mulher que o considera como irmão. Durante a abordagem, os agentes também descobriram que havia contra ele um mandado de prisão por dívida de pensão alimentícia.

Segundo a mulher, ela e o pai mantinham uma relação de “família de consideração” com o suspeito, que inclusive morava com os dois. No entanto, ele teria sido expulso da residência recentemente após problemas de convivência.

Ainda de acordo com o relato, o homem retornou ao imóvel nesta quarta-feira, teria tentado furtar pertences do pai da vítima e, ao ser impedido, passou a ameaçá-la de morte.