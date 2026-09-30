No mês em que é celebrado o Dia das Crianças, o Parque Villa-Lobos, na zona oeste de São Paulo, recebe a 15ª Mostra 3M de Arte. Com entrada gratuita, a exposição segue até o dia 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, quando também será encerrada. A visitação acontece das 5h30 às 19h.

Com o tema “A Cidade das Crianças”, a mostra apresenta seis obras inéditas criadas para serem vivenciadas pelo público. As instalações convidam crianças e adultos a balançar, escorregar, pular, atravessar espaços, negociar e imaginar, transformando a experiência artística em momentos de interação e convivência.

Esta é a primeira vez, desde a criação da mostra, em 2010, que o universo infantil ocupa o centro da proposta. A edição busca apresentar a infância também como uma perspectiva capaz de contribuir para novas formas de ocupar e compartilhar os espaços urbanos.