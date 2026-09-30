No mês em que é celebrado o Dia das Crianças, o Parque Villa-Lobos, na zona oeste de São Paulo, recebe a 15ª Mostra 3M de Arte. Com entrada gratuita, a exposição segue até o dia 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, quando também será encerrada. A visitação acontece das 5h30 às 19h.
Com o tema “A Cidade das Crianças”, a mostra apresenta seis obras inéditas criadas para serem vivenciadas pelo público. As instalações convidam crianças e adultos a balançar, escorregar, pular, atravessar espaços, negociar e imaginar, transformando a experiência artística em momentos de interação e convivência.
Esta é a primeira vez, desde a criação da mostra, em 2010, que o universo infantil ocupa o centro da proposta. A edição busca apresentar a infância também como uma perspectiva capaz de contribuir para novas formas de ocupar e compartilhar os espaços urbanos.
Entre as obras está “Aula Suspensa”, de Andréa Hygino, do Rio de Janeiro, que transforma carteiras escolares em balanços suspensos dispostos em círculo. A instalação ressignifica um objeto tradicionalmente associado à educação e à disciplina, criando um espaço para movimento e conversa.
A criação do coletivo AVAF, de São Paulo, reúne três escorregadores conectados por redes. Para brincar, as crianças precisam negociar a ordem e a maneira de utilizar a estrutura, incorporando ao jogo uma experiência de convivência.
Já “A cor do sol, do segredo e da descoberta”, de Castiel Vitorino Brasileiro, do Espírito Santo, utiliza meios-círculos revestidos com pinturas e mosaicos de espelhos. O espaço permite brincar, esconder-se e reaparecer, enquanto os reflexos dos visitantes passam a fazer parte da própria obra.
Em “Sonhar é preciso”, de Isabela Prado, de Minas Gerais, manilhas de concreto são atravessadas por formas azuis que fazem referência aos rios que continuam correndo sob as ruas de São Paulo.
A obra “Que Onda”, de Juca Fiis, do Rio de Janeiro, utiliza uma corda de pular acionada coletivamente e caixas percussivas que produzem o ritmo da brincadeira. Para que a atividade aconteça, os participantes precisam sincronizar os movimentos e prestar atenção uns nos outros.
Fechando o conjunto de instalações, “Junta”, de Rommulo Vieira Conceição, da Bahia, apresenta uma casa suspensa construída a partir de desenhos de árvores feitos por crianças. No interior, uma mesa redonda foi instalada como espaço de encontro, conversa e tomada coletiva de decisões.
A curadoria da mostra é de Bernardo Mosqueira, com curadoria assistente de Ana Clara Simões Lopes. Ao longo de 15 edições, o projeto já passou por espaços como Largo da Batata, Parque Ibirapuera, Parque Augusta e Parque da Luz, sempre com entrada gratuita.
A 15ª Mostra 3M de Arte tem patrocínio da 3M, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, e é idealizada e realizada pela Elo3.
“Nesta edição, convidamos as famílias a redescobrir o parque como território de imaginação, e as crianças, a ensinar os adultos outros jeitos de habitar a cidade”, afirma Marcela Ribeiro, diretora da Elo3.