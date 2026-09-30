Um homem procurado pela Justiça por roubo foi localizado e preso pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (29), dentro de um trem na Estação Botujuru, em Campo Limpo Paulista. Como o mandado era de prisão preventiva, ele não poderia ser preso, por conta da lei eleitoral. Porém, em consulta ao seu título de eleitor, foi constatado que o documento estava cancelado, ou seja, ele não poderia exercer seu direito a voto, razão pela qual o mandado foi cumprido e ele foi preso.

A localização do suspeito foi possível após policiais receberem informações de que ele havia sido identificado pelas câmeras de monitoramento da Estação de Jundiaí. Segundo a PM, após ser reconhecido, o homem embarcou em uma composição com destino à região.

De posse das características físicas e das roupas usadas pelo procurado, os policiais se deslocaram até a Estação Botujuru e montaram um cerco para interceptá-lo.