Um casal suspeito de furtar produtos de uma farmácia na Vila Hortolândia, em Jundiaí, nesta terça-feira (29), foi preso em São Paulo por policiais militares do 23º Batalhão, após troca de informações com PMs da 1ª Cia. do 49º Batalhão de Jundiaí. Para cometer o crime, os dois haviam alugado um carro.
Assim que a mulher saiu da farmácia e caminhou até o veículo, onde o comparsa a aguardava, a PM foi acionada. Durante patrulhamento e diligências, os policiais identificaram a placa do carro e descobriram que se tratava de um veículo alugado.
Também foi constatado que a dupla havia acessado a rodovia no sentido da capital.
As informações sobre a fuga foram repassadas aos policiais militares de São Paulo, que conseguiram interceptar os suspeitos. Com eles, foram encontrados diversos produtos dentro de uma sacola revestida com papel-alumínio. Os dois confessaram o crime.
O casal foi conduzido ao 72º Distrito Policial (DP), na Vila Penteado, onde acabou preso em flagrante.