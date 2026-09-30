30 de setembro de 2026
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Casal aluga carro para cometer crime em Jundiaí e é preso em SP

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Os PMs prenderam a dupla em São Paulo
Os PMs prenderam a dupla em São Paulo

Um casal suspeito de furtar produtos de uma farmácia na Vila Hortolândia, em Jundiaí, nesta terça-feira (29), foi preso em São Paulo por policiais militares do 23º Batalhão, após troca de informações com PMs da 1ª Cia. do 49º Batalhão de Jundiaí. Para cometer o crime, os dois haviam alugado um carro.

Assim que a mulher saiu da farmácia e caminhou até o veículo, onde o comparsa a aguardava, a PM foi acionada. Durante patrulhamento e diligências, os policiais identificaram a placa do carro e descobriram que se tratava de um veículo alugado.

Também foi constatado que a dupla havia acessado a rodovia no sentido da capital.

As informações sobre a fuga foram repassadas aos policiais militares de São Paulo, que conseguiram interceptar os suspeitos. Com eles, foram encontrados diversos produtos dentro de uma sacola revestida com papel-alumínio. Os dois confessaram o crime.

O casal foi conduzido ao 72º Distrito Policial (DP), na Vila Penteado, onde acabou preso em flagrante.

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