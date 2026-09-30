Na Capital, o Museu da Imagem e do Som (MIS) inaugura a exposição “Marília Mendonça – Sentimento Louco”, reunindo objetos pessoais, figurinos, registros inéditos e instalações interativas em cenários temáticos inspirados nas composições da cantora. A mostra percorre a infância da artista, seu trabalho como compositora, os bastidores de shows e sua consagração na música sertaneja, conectando-se ao lançamento de um documentário homônimo.

Da Capital ao Interior, a Agenda Viva SP desta semana apresenta uma seleção de experiências culturais que agitam a programação dos espaços da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. A agenda contempla atividades que valorizam o acesso à cultura para todos os públicos.

Na Zona Leste da cidade, a Fábrica de Cultura Vila Curuçá recebe um espetáculo circense lúdico e interativo comandado pela palhaça Serafina, centrado no manuseio de bolhas de sabão em diversos tamanhos e formatos. A atração é gratuita e evolui em complexidade técnica até colocar um espectador no interior de uma bolha gigante.

No Interior, o Conservatório de Tatuí apresenta a primeira etapa da sua Mostra de Artes Cênicas, reunindo 11 montagens autorais desenvolvidas pelos alunos ao longo do ano. A programação abrange espetáculos do público infantil ao adulto, além de contar com uma exposição do curso de Visualidades da Cena. Já em Santos, o Museu do Café realiza a 9ª edição do Mercado Coffee em comemoração ao Dia Internacional do Café. A feira reúne expositores de cafés especiais, métodos de preparo, artesanato e cerveja artesanal, oferecendo ainda o Espaço Café com Leite, apresentações musicais e oficinas práticas.

Em Suzano, na região metropolitana, a Câmara Municipal recebe a exposição itinerante “Arte Sacra para Ver e Sentir”, realizada pelo Museu de Arte Sacra de São Paulo. A iniciativa gratuita apresenta réplicas de obras representativas do acervo do museu produzidas por escaneamento digital e impressão 3D em resina termoplástica ABS, contando com policromia feita manualmente para reproduzir com precisão a coloração original das peças.