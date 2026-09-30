Da Capital ao Interior, a Agenda Viva SP desta semana apresenta uma seleção de experiências culturais que agitam a programação dos espaços da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. A agenda contempla atividades que valorizam o acesso à cultura para todos os públicos.
Na Capital, o Museu da Imagem e do Som (MIS) inaugura a exposição “Marília Mendonça – Sentimento Louco”, reunindo objetos pessoais, figurinos, registros inéditos e instalações interativas em cenários temáticos inspirados nas composições da cantora. A mostra percorre a infância da artista, seu trabalho como compositora, os bastidores de shows e sua consagração na música sertaneja, conectando-se ao lançamento de um documentário homônimo.
Na Zona Leste da cidade, a Fábrica de Cultura Vila Curuçá recebe um espetáculo circense lúdico e interativo comandado pela palhaça Serafina, centrado no manuseio de bolhas de sabão em diversos tamanhos e formatos. A atração é gratuita e evolui em complexidade técnica até colocar um espectador no interior de uma bolha gigante.
No Interior, o Conservatório de Tatuí apresenta a primeira etapa da sua Mostra de Artes Cênicas, reunindo 11 montagens autorais desenvolvidas pelos alunos ao longo do ano. A programação abrange espetáculos do público infantil ao adulto, além de contar com uma exposição do curso de Visualidades da Cena. Já em Santos, o Museu do Café realiza a 9ª edição do Mercado Coffee em comemoração ao Dia Internacional do Café. A feira reúne expositores de cafés especiais, métodos de preparo, artesanato e cerveja artesanal, oferecendo ainda o Espaço Café com Leite, apresentações musicais e oficinas práticas.
Em Suzano, na região metropolitana, a Câmara Municipal recebe a exposição itinerante “Arte Sacra para Ver e Sentir”, realizada pelo Museu de Arte Sacra de São Paulo. A iniciativa gratuita apresenta réplicas de obras representativas do acervo do museu produzidas por escaneamento digital e impressão 3D em resina termoplástica ABS, contando com policromia feita manualmente para reproduzir com precisão a coloração original das peças.
Por ser uma plataforma colaborativa, a Agenda Viva SP convida artistas, produtores e instituições culturais a divulgarem seus eventos gratuitamente em https://agendavivasp.com.br.
Confira os destaques da semana:
- Exposição “Marília Mendonça - Sentimento Louco” chega ao MIS
Onde? Museu da Imagem e do Som - avenida Europa, 158, Jardim Europa – São Paulo, SP
Quando? De 9 de outubro a 29 de novembro. De terça a domingo, das 10h às 19h
O Museu da Imagem e do Som (MIS) inaugura no dia 9 de outubro a exposição "Marília Mendonça – Sentimento Louco". A mostra reúne objetos pessoais, figurinos, registros inéditos e instalações interativas divididos em cenários temáticos inspirados nas composições da cantora. A exposição também percorre os primeiros passos da artista na infância, seu trabalho como compositora, os bastidores de shows e a consagração na música sertaneja, além de se conectar ao lançamento de um documentário homônimo sobre a cantora no dia 16 de outubro nas plataformas de streaming parceiras.
Ingresso: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada)
Classificação: livre
Mais informações
- Conservatório de Tatuí abre primeira parte da “Mostra de Artes Cênicas”
Onde? Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos de Tatuí (Setor de Artes Cênicas e Educação Musical) - rua Onze de Agosto, 620 - Centro, Tatuí - SP
Quando? De 3 a 10 de outubro. Durante todo o dia.
A primeira etapa da Mostra de Artes Cênicas do Conservatório de Tatuí reúne trabalhos produzidos pelos alunos durante o ano. O público poderá conferir montagens autorais em diversos formatos, encenadas por turmas de várias faixas etárias, do infantil ao adulto. Além dos espetáculos, o evento conta com uma exposição do curso de Visualidades da Cena e uma aula magna com Juliana Pardo e Alício Amaral, da Cia. Mundu Rodá.
Entrada gratuita
Classificação: livre
Mais informações: Pequenos Griôs na Roda do Jongo e da Congada, Estado de Sítio (Albert Camus), Na Pisada do Cavalo Marinho, Experimento 2: Um Lápis Mágico, “A rede, a roda e o tambor”, Masterclass: Chã de Mundos, Raíz de Baobá: sementes de travessia, Visualidades da Cena, Amor com Reticências, Máquinas de Repetir Silêncios, Retalhos, Labirintos
- Museu do Café realiza a 9ª edição do Mercado Coffee
Onde? Museu do Café - rua Quinze de Novembro, 95 - Centro, Santos - SP
Quando? 10 de outubro. Sábado, das 11h às 19h
Em comemoração ao Dia Internacional do Café, o Museu do Café realiza a 9ª edição do Mercado Coffee, feira que reúne expositores de cafés especiais, métodos de preparo, artesanato e cerveja artesanal, além de contar com o Espaço Café com Leite, leitura da borra, apresentações musicais e oficinas ministradas pela Nescafé, Power Coffee e Macapaiz Café. A programação é gratuita com retirada prévia de senhas no local e na bilheteria para a leitura da borra e para as oficinas.
Entrada gratuita
Classificação: livre
Mais informações
- Fábrica de Cultura recebe espetáculo circense com bolhas de sabão
Onde? Fábrica de Cultura Vila Curuçá - rua Pedra Dourada, 65 - Jardim Robru, São Paulo - SP
Quando? 7 de outubro. Quarta-feira, das 14h30 às 15h30
A palhaça Serafina apresenta um espetáculo lúdico e interativo baseado no manuseio de bolhas de sabão em variados tamanhos e formatos, utilizando as mãos, cordas, aros e outros objetos. A apresentação evolui gradativamente em nível técnico até o momento principal, no qual um espectador é colocado no interior de uma bolha gigante por alguns segundos.
Entrada gratuita
Classificação: livre
Mais informações
- Arte Sacra para Ver e Sentir: Exposição Itinerante do Museu de Arte Sacra chega a Suzano
Onde? Câmara Municipal de Suzano - rua dos Três Poderes, 65 - Jardim Paulista, Suzano - SP
Quando? De 3 a 31 de outubro. De segunda à sexta, das 9h às 17h
O Museu de Arte Sacra de São Paulo apresenta uma exposição com réplicas de obras representativas de seu acervo, produzidas por meio de escaneamento digital e impressão 3D em resina termoplástica ABS. Desembarcando em Suzano, as peças foram policromadas manualmente para reproduzir com precisão a coloração original dos itens.
Entrada gratuita
Classificação: livre
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