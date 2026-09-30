Uma denúncia feita à Polícia Militar de Jundiaí levou à prisão de três pessoas em uma casa em Indaiatuba, além de apreensão de quase 2 mil cigarros eletrônicos, apetrechos e dinheiro. A carga foi avaliada em R$ 50 mil. Os presos foram indiciados por contrabando e crime contra a saúde pública.

O 11° Batalhão de Jundiaí recebeu uma denúncia, cujo denunciante, morador de Jundiaí, informava sobre uma possível movimentação de tráfico de drogas em uma casa em Indaiatuba.

As informações foram repassadas ao setor de inteligência do batalhão, que realizou as primeiras checagens e, em seguida, fez contato com o setor de inteligência do 47° Batalhão, responsável pela área de Indaiatuba.