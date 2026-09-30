Uma denúncia feita à Polícia Militar de Jundiaí levou à prisão de três pessoas em uma casa em Indaiatuba, além de apreensão de quase 2 mil cigarros eletrônicos, apetrechos e dinheiro. A carga foi avaliada em R$ 50 mil. Os presos foram indiciados por contrabando e crime contra a saúde pública.
O 11° Batalhão de Jundiaí recebeu uma denúncia, cujo denunciante, morador de Jundiaí, informava sobre uma possível movimentação de tráfico de drogas em uma casa em Indaiatuba.
As informações foram repassadas ao setor de inteligência do batalhão, que realizou as primeiras checagens e, em seguida, fez contato com o setor de inteligência do 47° Batalhão, responsável pela área de Indaiatuba.
A inteligência dos batalhões passou então a trabalhar conjuntamente, até que, com informações suficientes, acionaram o pelotão de Força Tática daquela região para a incursão.
No local havia três homens, que foram presos.
Foram apreendidos 1977 cigarros eletrônicos, 66 cartuchos de recarga, 312 essências diversas, R$5.628,75, computador, celulares e uma máquinas de cartão. A carga foi avaliada em R$ 50 mil.
Ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Federal de Campinas.