Um grupo de pessoas impediu um furto de celular em andamento na tarde desta terça-feira (29), na Vila Rio Branco, em Jundiaí. O suspeito foi impedido de concluir o crime e acabou agredido por 'justiceiros'. A Polícia Militar foi acionada e ele acabou preso.
Ao perceber, à distância, que havia um homem debruçado sobre a janela de seu carro tentando furtar o celular, a vítima pediu ajuda a pessoas que passavam pelo local. Algumas delas se mobilizaram, impediram o furto e agrediram o suspeito.
A PM foi acionada e enviou uma equipe de Radiopatrulhamento com Motocicletas (RPM), do 49º Batalhão. Quando os policiais chegaram, encontraram o suspeito machucado e caído no chão.
Ele foi detido e conduzido à Central de Flagrantes, onde acabou preso por tentativa de furto.
OUTRO CASO
Exatamente um mês atrás, um homem furtou um celular de dentro de um carro no Centro de Jundiaí. Pelas câmeras de monitoramento, a vítima descobriu que o ladrão era morador em uma pensão nas proximidades. Ele foi até o local e o abordou. A princípio o homem negou o crime, mas acabou levando a vítima até uma loja de manutenção de celulares, onde havia vendido o aparelho. Com o encontro do celular, populares se revoltaram e agrediram o suspeito, que ficou bastante machucado, sem conseguir falar e com a visão parcialmente comprometida. A PM foi chamada e ele foi preso por furto, assim como o vendedor da loja, preso por receptação.