Um grupo de pessoas impediu um furto de celular em andamento na tarde desta terça-feira (29), na Vila Rio Branco, em Jundiaí. O suspeito foi impedido de concluir o crime e acabou agredido por 'justiceiros'. A Polícia Militar foi acionada e ele acabou preso.

Ao perceber, à distância, que havia um homem debruçado sobre a janela de seu carro tentando furtar o celular, a vítima pediu ajuda a pessoas que passavam pelo local. Algumas delas se mobilizaram, impediram o furto e agrediram o suspeito.

A PM foi acionada e enviou uma equipe de Radiopatrulhamento com Motocicletas (RPM), do 49º Batalhão. Quando os policiais chegaram, encontraram o suspeito machucado e caído no chão.