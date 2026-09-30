O Time Jundiaí BMX Racing teve bons resultados na etapa do Campeonato Paulista de BMX Racing, realizada nos dias 26 e 27 de setembro, em Caraguatatuba. Mesmo com a distância, que dificulta a realização de treinos frequentes na pista, os atletas jundiaienses voltaram a se destacar na competição.
Andrey Toledo foi o principal resultado da equipe ao conquistar o título na categoria Boys 12 anos. Lucca Bernardes ficou com o vice-campeonato na Boys 8 anos, enquanto Gabriel Paes Leme terminou na terceira colocação da Boys 11 anos.
Na categoria Cruiser, Marcelo Rodrigues ficou em quarto lugar. O atleta também competiu na categoria Aro 20, na qual terminou na sexta posição. Lucas Teixeira foi o quinto colocado entre os Novatos 9/10 anos.
Murilo Zamarco terminou em sexto lugar na categoria Boys 13 anos. Luiz Neto também representou Jundiaí na etapa, na categoria Novatos 7/8 anos, mas não avançou para a final.
A equipe destacou que, além dos resultados, cada etapa representa uma oportunidade de experiência e evolução para os atletas. O campeonato segue reunindo pilotos de diferentes categorias nas pistas do Estado de São Paulo.