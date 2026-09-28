Um homem foi preso por violência doméstica contra a própria tia neste domingo (27), na Vila Maringá, em Jundiaí. A prisão foi realizada por policiais militares da 2ª Cia. do 11º Batalhão.

A PM foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica. No local, os policiais fizeram contato com a vítima, que relatou ter discutido com o sobrinho por causa de um botijão de gás que pertence a ela. Segundo a mulher, o sobrinho queria levar o botijão de casa.

Como ela não permitiu, ele teria passado a ameaçá-Homem é preso após ameaçar a própria tia em Jundiaíla e a proferir ofensas. Ainda de acordo com a vítima, esse tipo de comportamento já vinha ocorrendo havia algum tempo.