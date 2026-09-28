Um saruê foi resgatado por guardas municipais da Divisão Florestal e do Apoio Tático na manhã desta segunda-feira (28), após ficar preso em uma árvore no bairro Ponte São João, em Jundiaí.

Moradores da região acionaram a Guarda Municipal para realizar o resgate do animal. Os filhotes também estavam próximos e foram encontrados pelos agentes.

Com técnicas de resgate, os guardas conseguiram retirar o saruê da árvore e o encaminharam à Associação Mata Ciliar, onde recebeu atendimento.