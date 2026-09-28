28 de setembro de 2026
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GUARDA MUNICIPAL

Saruê é resgatado após ficar preso em árvore em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Os guardas conseguiram retirar o saruê
Os guardas conseguiram retirar o saruê

Um saruê foi resgatado por guardas municipais da Divisão Florestal e do Apoio Tático na manhã desta segunda-feira (28), após ficar preso em uma árvore no bairro Ponte São João, em Jundiaí.

Moradores da região acionaram a Guarda Municipal para realizar o resgate do animal. Os filhotes também estavam próximos e foram encontrados pelos agentes.

Com técnicas de resgate, os guardas conseguiram retirar o saruê da árvore e o encaminharam à Associação Mata Ciliar, onde recebeu atendimento.

Participaram da ação os GMs de Paula e Albanez, da Divisão Florestal, e Moleiro, Renan, Pires, Henrique e Rafael, das equipes do Apoio Tático e Apoio Tático Motos.

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