Um barbeiro foi preso nesta semana, em Jundiaí, durante uma investigação da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), após ser apontado como suspeito de efetuar diversos disparos de arma de fogo contra a residência e o veículo da ex-companheira.
De acordo com a investigação, o homem foi até a casa da vítima com a intenção de encontrá-la. Temendo pela própria segurança, a mulher permaneceu dentro do imóvel e não saiu para conversar com o ex-companheiro.
Enquanto estava em frente à residência, o suspeito teria enviado diversas mensagens com ameaças de morte à vítima. Segundo a Polícia Civil, até familiares do investigado tentaram convencê-lo a deixar o local. A mãe e um primo foram até a residência, mas não conseguiram fazê-lo desistir.
Na sequência, o homem teria efetuado os disparos. Os tiros atingiram o veículo da ex-companheira, que estava estacionado na garagem, e também as paredes da residência.
Durante o ataque, a mulher permaneceu abrigada dentro da casa. No dia seguinte, ainda temendo pela própria segurança, procurou a DDM e relatou o ocorrido.
A partir da denúncia, investigadores da unidade iniciaram diligências para reunir informações e localizar o suspeito. O trabalho resultou na expedição de um mandado de prisão preventiva contra o homem.
As equipes da DDM também realizaram buscas em endereços relacionados ao investigado. Posteriormente, ele compareceu à delegacia acompanhado de um advogado e se entregou. O mandado de prisão foi então cumprido.
A prisão foi comunicada à vítima, que passou a contar com a informação de que o investigado estava sob custódia. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso e reunir outros elementos relacionados aos fatos.