Um barbeiro foi preso nesta semana, em Jundiaí, durante uma investigação da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), após ser apontado como suspeito de efetuar diversos disparos de arma de fogo contra a residência e o veículo da ex-companheira.

De acordo com a investigação, o homem foi até a casa da vítima com a intenção de encontrá-la. Temendo pela própria segurança, a mulher permaneceu dentro do imóvel e não saiu para conversar com o ex-companheiro.

Enquanto estava em frente à residência, o suspeito teria enviado diversas mensagens com ameaças de morte à vítima. Segundo a Polícia Civil, até familiares do investigado tentaram convencê-lo a deixar o local. A mãe e um primo foram até a residência, mas não conseguiram fazê-lo desistir.