Uma família viveu momentos de tensão durante a madrugada desta segunda-feira (21), na região do bairro Malota, em Jundiaí, após uma onça entrar em uma residência e chegar até o quarto onde estava a bebê do casal.

Segundo o relato dos moradores, o animal apareceu no quintal durante a madrugada. Assustada com a movimentação, a onça teria entrado pela janela de um dos cômodos, que estava aberta, e circulado pelo interior da casa.

Ao perceber a presença do animal, a mãe correu para proteger a filha e avisou o marido. O homem foi até o quintal acompanhado do pai e do irmão, na tentativa de afastar a onça da residência.