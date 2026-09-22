22 de setembro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
ONÇA INVADE CASA

Família registra onça dentro de casa após ela entrar pela janela

Por Redação | RS Notícias
| Tempo de leitura: 1 min
RS Notícias
Facebook Whatsapp Twitter
RS Notícias
Uma onça entrar em uma residência e chegar até o quarto onde estava a bebê do casal
Uma onça entrar em uma residência e chegar até o quarto onde estava a bebê do casal

Uma família viveu momentos de tensão durante a madrugada desta segunda-feira (21), na região do bairro Malota, em Jundiaí, após uma onça entrar em uma residência e chegar até o quarto onde estava a bebê do casal.

Segundo o relato dos moradores, o animal apareceu no quintal durante a madrugada. Assustada com a movimentação, a onça teria entrado pela janela de um dos cômodos, que estava aberta, e circulado pelo interior da casa.

Ao perceber a presença do animal, a mãe correu para proteger a filha e avisou o marido. O homem foi até o quintal acompanhado do pai e do irmão, na tentativa de afastar a onça da residência.

De acordo com a família, o animal chegou a entrar no quarto onde estava a bebê. Diante do risco, os moradores conseguiram retirar a criança do local e se manter em segurança.

A mãe permaneceu abrigada em um dos cômodos da casa e conseguiu registrar uma fotografia da onça por meio de uma porta de vidro. O marido também fotografou uma das pegadas deixadas pelo animal nas proximidades da janela por onde, segundo os moradores, ele teria entrado.

A família acredita ainda que pode haver mais de uma onça circulando pela região. Segundo os relatos, dois animais teriam sido vistos nas proximidades, possivelmente uma fêmea acompanhada de um filhote. A informação, porém, não foi confirmada oficialmente.

O caso chama atenção para a presença de animais silvestres em áreas próximas às residências. Em situações como essa, a recomendação é não tentar se aproximar, encurralar ou espantar o animal. Moradores devem manter distância, retirar crianças e animais domésticos do local, sempre que possível com segurança, e acionar os órgãos responsáveis pelo atendimento à fauna e pela segurança.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários