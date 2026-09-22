Uma família viveu momentos de tensão durante a madrugada desta segunda-feira (21), na região do bairro Malota, em Jundiaí, após uma onça entrar em uma residência e chegar até o quarto onde estava a bebê do casal.
Segundo o relato dos moradores, o animal apareceu no quintal durante a madrugada. Assustada com a movimentação, a onça teria entrado pela janela de um dos cômodos, que estava aberta, e circulado pelo interior da casa.
Ao perceber a presença do animal, a mãe correu para proteger a filha e avisou o marido. O homem foi até o quintal acompanhado do pai e do irmão, na tentativa de afastar a onça da residência.
De acordo com a família, o animal chegou a entrar no quarto onde estava a bebê. Diante do risco, os moradores conseguiram retirar a criança do local e se manter em segurança.
A mãe permaneceu abrigada em um dos cômodos da casa e conseguiu registrar uma fotografia da onça por meio de uma porta de vidro. O marido também fotografou uma das pegadas deixadas pelo animal nas proximidades da janela por onde, segundo os moradores, ele teria entrado.
A família acredita ainda que pode haver mais de uma onça circulando pela região. Segundo os relatos, dois animais teriam sido vistos nas proximidades, possivelmente uma fêmea acompanhada de um filhote. A informação, porém, não foi confirmada oficialmente.
O caso chama atenção para a presença de animais silvestres em áreas próximas às residências. Em situações como essa, a recomendação é não tentar se aproximar, encurralar ou espantar o animal. Moradores devem manter distância, retirar crianças e animais domésticos do local, sempre que possível com segurança, e acionar os órgãos responsáveis pelo atendimento à fauna e pela segurança.